FESTIVAL

Celje v znamenju smeha

To nedeljo se bodo sklenile predstave v okviru 34. Dnevov komedije.
Tomaž Lapajne Dekleva in Petra Markovič iz Društva za sodobno klovnsko umetnost Za crknt pred SLG Celje FOTO: GREGOR KATIČ
Tomaž Lapajne Dekleva in Petra Markovič iz Društva za sodobno klovnsko umetnost Za crknt pred SLG Celje FOTO: GREGOR KATIČ
Mojca Marot
 18. 2. 2026 | 13:25
Dnevi komedije je festival, ki že več kot tri desetletja soustvarja kulturni utrip mesta Celje in širšega slovenskega prostora, saj ostaja edini tovrstni dogodek v Sloveniji, namenjen celovitemu pregledu gledališke komedije. Letošnje predstave se bodo v Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) vrstile še do nedelje, 22. februarja. »Festival razumem kot celoto, ki stoji na treh ključnih stebrih. Prvi je tekmovalni program in njegov selektorski proces, ki temelji na prijavah gledališč, hkrati pa selektorja spodbujamo, da program sooblikuje tudi s samostojnimi ogledi. Drugi steber je spremljevalni program, ki se je v zadnjih letih izkazal kot izjemno pomemben, saj festivalu daje utrip, energijo in dušo ter ga odpira mestu, ljudem in širšemu kulturnemu prostoru. Tretji ključni steber pa je natečaj za izvirno slovensko komedijo – žlahtno komedijsko pero,« je povedal direktor in umetniški vodja SLG Celje Miha Golob.

Letošnji selektor Nebojša Pop Tasić si je ogledal 25 predstav, v tekmovalni program pa na koncu uvrstil štiri slovenske in štiri tuje komedije. Ob koncu festivala bo strokovna žirija podelila naziv žlahtne komedijantke in komedijanta, žlahtnega režiserja ali režiserke ter razglasila žlahtno komedijo. 

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač FOTO: GREGOR KATIČ
Župan Mestne občine Celje Matija Kovač FOTO: GREGOR KATIČ

