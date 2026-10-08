Celovečerec Andrine Mračnikar prejel nagrado v Zürichu: Mila/Marija je navdušila Švicarje

Celovečerni film Mila/Marija avstrijske filmske ustvarjalke slovenskih korenin Andrine Mračnikar je na filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado občinstva. Slovensko-avstrijsko-grška koprodukcija je med 28 filmi obeh tekmovalnih programov na festivalu prejela največ glasov festivalskega občinstva.

Nagrado občinstva sta na sobotni zaključni slovesnosti 22. festivala v züriški operni hiši prevzela režiserka Mračnikarjeva in producent Alexander Dumreicher-Ivanceanu iz avstrijske produkcijske hiše Amour Fou. Podelil jo je igralec Andy Garcia, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Kot so še zapisali, ima za film, ki v središče postavlja upor koroških Slovencev proti nacizmu, priznanje občinstva poseben pomen. Mračnikarjeva se v svojem prvem celovečernem igranem filmu posveča temi, ki je tesno povezana tudi z zgodovino njene družine in s katero se ustvarjalno ukvarja že vrsto let.

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1942 v gorsko vas na avstrijskem Koroškem. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov. Mila pod ilegalnim imenom Marija postane poveljnica svoje enote in se v boju za svobodo znajde pred težkimi odločitvami. Film skozi njeno zgodbo odpira vprašanja odpora, jezika, pripadnosti in pravice do samoodločanja.

V vlogi Mile nastopa Doroteja Nadrah, njenega brata igra avstrijski igralec in glasbenik Oskar Haag. V mednarodni igralski zasedbi so tudi številni slovenski igralci, med njimi Marko Mandić, Petja Labović, Jurij Drevenšek, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Nina Valič, Urban Kuntarič, Tina Potočnik Vrhovnik, Timon Šturbej, Saša Tabaković in Minca Lorenci.

Drugega decembra odpira mednarodni filmski festival v Beljaku, v kinematografe prihaja 15. januarja 2027.

Mila/Marija je prvi celovečerni igrani film, ki v ospredje postavlja zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Obenem gre za prvo celovečerno igrano koprodukcijo med Slovenijo in Avstrijo. Nastal je v produkciji avstrijske hiše Amour Fou Vienna in slovenske produkcijske hiše Vertigo, producentov Danijela Hočevarja in Katje Lenarčič ter v koprodukciji z grško hišo Indigo View in Ruth Beckermann Filmproduktion.

1942. LETA se dogaja film.

Slovenski ustvarjalni delež je ob igralski zasedbi močno zastopan tudi v avtorski ekipi. Pri filmu so med drugimi sodelovali scenograf Miha Knific, snemalec zvoka Aljaž Lukan, skladatelj Tomaž Grom in oblikovalec zvoka Julij Zornik.

Nagrado je podelil igralec Andy Garcia. FOTO: Dokumentacija Dela

Na sredini je scenaristka in režiserka Andrina Mračnikar, okrog nje (z leve) Marko Mandić, Doroteja Nadrah, Edita Malovčić in Oskar Haag. FOTO: Foto: Stefan Reichmann/Vertigo & Amour Fou

Film je nastal s finančno podporo SFC, Avstrijskega filmskega inštituta, Grškega filmskega in avdiovizualnega centra, Slovaškega avdiovizualnega sklada, Filmskega sklada mesta Dunaj, Filmske komisije dežele Koroške in Sklada za prihodnost Republike Avstrije. Nastal je tudi v koprodukciji z RTV Slovenija in avstrijsko javno televizijo ORF ter v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film. Film bo 2. decembra odprl mednarodni filmski festival K3 v Beljaku, v avstrijske kinematografe prihaja 15. januarja 2027.