PREMIERA NOCOJ

Celovečerec režiserja Žige Virca: kritika Zahoda, ki se zapleta v lastne ideološke mreže

V kinematografih je na ogled film Zemljo krast.
Також tako resna vprašanja, kot je genocid, zdrsnejo v zgolj še en verbalni spopad ideologij. FOTO: Lilit
Scenaristka Iza Strehar in režiser Žiga Virc FOTO: Lilit
Film je nastal v le dveh snemalnih dneh. FOTO: Lilit
Ju. P.
 15. 4. 2026 | 10:16
Danes ob 20.30 bo v Kinodvoru distribucijska premiera filma Zemljo krast, po projekciji pa sledi pogovor s filmsko ekipo. Film si bo ta mesec sicer mogoče ogledati na številnih lokacijah, od jutri bo na sporedu tudi v kinih Cineplexx. Igrani celovečerec režiserja Žige Virca, ki je režiral Houston, imamo problem!, in scenaristke Ize Strehar, ki je napisala tudi scenarij za večkrat nagrajeni film Prasica, slabšalni izraz za žensko, je duhovita in iskriva družbena satira, v kateri se starši ne borijo le za boljšo prihodnost svojih otrok, ampak tudi za svoj ego, sporoča Slovenski filmski center (SFC).

Verbalni spopad ideologij

»Tematsko je film kritika Zahoda, ki se nenehno zapleta v lastne ideološke mreže, se spotika ob vsako izrečeno besedo in banalno meri moči, medtem ko tako resna vprašanja, kot je genocid, zdrsnejo v zgolj še en verbalni spopad ideologij. Nastal je v dveh snemalnih dneh, od prve ideje do zaključka pa so minili zgolj trije meseci. Zavestno smo se odločili za tak pristop: včasih prav dolgotrajni produkcijski postopki ubijejo ustvarjalni zanos in izpraznijo prvotno idejo filma. Tokrat smo želeli delati hitro, neposredno in brez kompromisov. Kot dodajata skupaj s scenaristko, je film nastal iz upora proti večletnim procesom produkcije filma. »Zato smo v samo dveh dneh posneli film o egu in igri, ki razkrije, kako hitro se briše meja med otroško nedolžnostjo in odraslo agresijo. Mesec in pol od ideje do končanega filma.«

3 MESECI so minili od prve ideje do zadnje klape.

Igrajo Lara Maria Vouk, Suzana Krevh, Andraž Jug, Tines Špik in Florjan Strehar. Scenarij je torej napisala Iza Strehar, direktor fotografije je Fabris Šulin, montažer Luka Marčetić, avtor in izvajalec glasbe Andraž Jug, oblikovalec zvoka Grega Švabič, kostumograf in scenograf Žiga Virc. Film je nastal pod okriljem produkcijske hiše Lilit v koprodukciji s Zwinger Filmom in Zavodom OlaOla, s finančno podporo ministrstva za kulturo. Distributer filma je SFC. Film je bil doslej med drugim prikazan na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu, na festivalu v nemškem Cottbusu, na ljubljanskem Liffu ter na letošnjem filmskem festivalu v Trstu in drugod.

»Žiga Virc, rojen leta 1987 v Novem mestu, je na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo diplomiral iz filmske in televizijske režije. Pozornost je vzbudil že z diplomskim filmom Trst je naš!, širšo prepoznavnost pa dosegel z igrano-dokumentarnim celovečercem Houston, imamo problem!, zgodbo o domnevnem ameriškem nakupu tajnega jugoslovanskega vesoljskega programa v zgodnjih šestdesetih. Film je osvojil vesno za najboljši celovečerec, se kot slovenski kandidat potegoval za nominacijo za oskarja ter v Kinodvoru postal najbolj gledan film leta 2016,« o režiserju zapišejo na SFC.

