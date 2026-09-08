Cena za svobodo je izguba spominov

Kmalu se v kinematografe seli nova animirana avantura z naslovom Pozabljeni otok (Forgotten Island). Zgodba spremlja najboljši prijateljici, ki obtičita v skrivnostnem svetu Nakali, in če bi pobegnili od tam, bi lahko ostali brez vseh skupnih spominov. Studio DreamWorks Animation, ki je v filmih Kako izuriti svojega zmaja pričaral nepozabno vez med dečkom in zmajem, v Shreku med ogrom in oslom ter v filmu Divja robotka med robotko in gosakom, zdaj v novi avanturi z naslovom Pozabljeni otok prinaša očarljivo in ganljivo zgodbo o dveh najboljših prijateljicah, ki se morata zbližati, preden se za vedno oddaljita.

Scenarij in režijo novega izvirnega filma sta prevzela nominiranec za oskarja Joel Crawford in Januel Mercado, producent filma pa je nominiranec za oskarja Mark Swift – filmska ekipa, ki stoji za filmom Obuti maček: Zadnja želja. V glavni vlogi maturantk Jo in Raisse igrata superzvezdnica Gabriella Sarmiento Wilson, bolj znana kot H.E.R., nagrajena z grammyjem in oskarjem, ter Liza Soberano (Lisa Frankenstein, Alone/Together). Sicer sta najboljši prijateljici že iz osnovne šole, zdaj pa ubirata različne življenjske poti. Medtem ko Jo in Raissa praznujeta svojo zadnjo noč skupaj, odkrijeta skrivnostni portal, ki ju popelje na čarobni otok Nakali, poln čarobnih in mitoloških bitij, o katerih sta poslušali zgodbe med odraščanjem v svojih filipinskih družinah.

Nekateri od teh likov bodo njuni prijatelji, drugi pa sovražniki. V družbi dobronamernega, a nesrečnega volkodlaka Rawwa (Dave Franco) in majhne, a mogočne druščine prijateljev, se morata Jo in Raissa spopasti z Manananggalo (dobitnica nagrade tony Lea Salonga), najbolj strašnim bitjem na otoku. Ko odkrijeta, da so spomini njunega prijateljstva cena za vrnitev domov, se bosta Jo in Raissa trudili najti način, kako zapustiti otok, preden se za vedno pozabita.

Med zvezdniško zasedbo igralcev, ki so posodili glasove, so tudi nominiranka za nagrado emmy Jenny Slate (Marcel the Shell with Shoes On, Dying for Sex), Manny Jacinto (The Good Place, Top Gun: Maverick), nominiranka za bafto Dolly de Leon (Triangle of Sadness, Ghostlight), svetovna komična superzvezda Jo Koy (Haunted Mansion, Jo Koy: Live from Brooklyn) in dobitnik nagrade emmy ​Ronny Chieng (The Daily Show, M3GAN).