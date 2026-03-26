Čeprav je mrtev, bo Val Kilmer s pomočjo tehnologije zaigral v novem filmu

Pokojni filmski zvezdnik Val Kilmer bi se lahko znova pojavil na velikih platnih – zaradi umetne inteligence. Kot je sporočil režiser in scenarist filma Coerte Voorhees, je igralčeva družina dovolila, da z orodji umetne inteligence ustvarijo njegovo podobo za prihajajoči film. Voorhees je Kilmerja, ki je lani umrl zaradi pljučnice po dolgoletnem boju z rakom grla, izbral za film As Deep as the Grave, ki govori o pionirski arheologinji Ann Morris, soodkriteljici kamenodobne indijanske civilizacije na jugozahodu današnjih ZDA. Kilmer bi moral zaigrati katoliškega duhovnika po imenu Fintan.

Projekt predstavlja prvo tovrstno digitalno obuditev igralca v pomembni vlogi po njegovi smrti aprila lani.

»Bil je igralec, ki sem si ga želel za to vlogo,« je Voorhees povedal za revijo Variety in dodal, da je bil Kilmerjev lik v veliki meri zasnovan prav zanj, saj je črpal iz njegovega indijanskega porekla ter povezanosti in ljubezni do jugozahoda ZDA. Film, v katerem nastopajo tudi Tom Felton, Abigail Breslin in Wes Studi, je v sklepni fazi postprodukcije. Režiser je Kilmerja v zasedbo vključil že pet let pred njegovo smrtjo, vendar je bil igralec zaradi napredovalega raka grla preveč bolan za snemanje. Namesto da bi vlogo dodelili drugemu igralcu, se je produkcijska ekipa odločila za uporabo digitalne rekonstrukcije. Kot je še pojasnil Voorhees, je Kilmerjeva družina posredovala igralčeve videoposnetke. Kilmer je namreč hranil obsežen arhiv posnetkov iz različnih obdobij svojega življenja. Posnetke bodo uporabili, da bodo s pomočjo umetne inteligence ustvarili igralčevo podobo in tudi njegov glas.

Ne bo prvič

Po oceni poznavalcev bi lahko projekt v Hollywoodu naletel na zadržan odziv, saj igralci in scenaristi izražajo zaskrbljenost, da bi umetna inteligenca lahko nadomestila številna delovna mesta. Ustvarjalci poudarjajo, da so sledili strogim etičnim smernicam in pravilom sindikata SAG-AFTRA, tudi Kilmer sam pa je zagovarjal tovrstno tehnologijo. To ne bo prva uporaba umetne inteligence v povezavi s Kilmerjem. Uporabili so jo že, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022, nadaljevanju kultnega filma iz 80. let minulega stoletja Top Gun. Kilmer, ki je igral tako v uspešnicah z visokim proračunom kot v neodvisnih filmih, je bil eden od pokojnih igralcev, ki so se jim poklonili na podelitvi oskarjev. Umrl je lani aprila v Los Angelesu v starosti 65 let.

Njegova poklicna kariera se je začela v gledališču, na filmskem platnu pa je debitiral leta 1984 v parodiji Top Secret!, v kateri je igral rockovskega zvezdnika Nicka Riversa. Svetovno slavo si je pridobil z vlogami v filmih Top Gun (1986), Willow (1988), Tombstone (1993), Batman za vedno (1995) in Svetnik (1997), še zlasti pa je navdušil v vlogi Jima Morrisona v biografskem filmu Oliverja Stona The Doors (1991) – vse pesmi v filmu je odpel sam. Leta 2021 je sodeloval v biografskem dokumentarnem filmu Val. V njem je spregovoril tudi o težki diagnozi, za katero je izvedel leta 2015. Dokumentarec vsebuje ogromno zasebnih posnetkov, trenutke pa je na filmski trak lovil že od zgodnje mladosti.

Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo

Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters