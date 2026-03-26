NI ZNANSTVENA FANTASTIKA

Čeprav je mrtev, bo Val Kilmer s pomočjo tehnologije zaigral v novem filmu

Družina Vala Kilmerja je dovolila, da z orodji umetne inteligence ustvarijo njegovo podobo in glas za prihajajoči film.
Z umetno inteligenco ustvarjena podoba Vala Kilmerja za njegovo posmrtno vlogo očeta Fintana FOTO: Afp

Z umetno inteligenco ustvarjena podoba Vala Kilmerja za njegovo posmrtno vlogo očeta Fintana FOTO: Afp

Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo

Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo

Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters

Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters

Umrl je 1. aprila lani v Los Angelesu, star je bil 65 let. FOTO: Amanda Edwards/Afp

Umrl je 1. aprila lani v Los Angelesu, star je bil 65 let. FOTO: Amanda Edwards/Afp

Z umetno inteligenco ustvarjena podoba Vala Kilmerja za njegovo posmrtno vlogo očeta Fintana FOTO: Afp
Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo
Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters
Umrl je 1. aprila lani v Los Angelesu, star je bil 65 let. FOTO: Amanda Edwards/Afp
STA, I. R.
 26. 3. 2026 | 08:20
Pokojni filmski zvezdnik Val Kilmer bi se lahko znova pojavil na velikih platnih – zaradi umetne inteligence. Kot je sporočil režiser in scenarist filma Coerte Voorhees, je igralčeva družina dovolila, da z orodji umetne inteligence ustvarijo njegovo podobo za prihajajoči film. Voorhees je Kilmerja, ki je lani umrl zaradi pljučnice po dolgoletnem boju z rakom grla, izbral za film As Deep as the Grave, ki govori o pionirski arheologinji Ann Morris, soodkriteljici kamenodobne indijanske civilizacije na jugozahodu današnjih ZDA. Kilmer bi moral zaigrati katoliškega duhovnika po imenu Fintan.

Projekt predstavlja prvo tovrstno digitalno obuditev igralca v pomembni vlogi po njegovi smrti aprila lani.

»Bil je igralec, ki sem si ga želel za to vlogo,« je Voorhees povedal za revijo Variety in dodal, da je bil Kilmerjev lik v veliki meri zasnovan prav zanj, saj je črpal iz njegovega indijanskega porekla ter povezanosti in ljubezni do jugozahoda ZDA. Film, v katerem nastopajo tudi Tom Felton, Abigail Breslin in Wes Studi, je v sklepni fazi postprodukcije. Režiser je Kilmerja v zasedbo vključil že pet let pred njegovo smrtjo, vendar je bil igralec zaradi napredovalega raka grla preveč bolan za snemanje. Namesto da bi vlogo dodelili drugemu igralcu, se je produkcijska ekipa odločila za uporabo digitalne rekonstrukcije. Kot je še pojasnil Voorhees, je Kilmerjeva družina posredovala igralčeve videoposnetke. Kilmer je namreč hranil obsežen arhiv posnetkov iz različnih obdobij svojega življenja. Posnetke bodo uporabili, da bodo s pomočjo umetne inteligence ustvarili igralčevo podobo in tudi njegov glas.

Ne bo prvič

Po oceni poznavalcev bi lahko projekt v Hollywoodu naletel na zadržan odziv, saj igralci in scenaristi izražajo zaskrbljenost, da bi umetna inteligenca lahko nadomestila številna delovna mesta. Ustvarjalci poudarjajo, da so sledili strogim etičnim smernicam in pravilom sindikata SAG-AFTRA, tudi Kilmer sam pa je zagovarjal tovrstno tehnologijo. To ne bo prva uporaba umetne inteligence v povezavi s Kilmerjem. Uporabili so jo že, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022, nadaljevanju kultnega filma iz 80. let minulega stoletja Top Gun. Kilmer, ki je igral tako v uspešnicah z visokim proračunom kot v neodvisnih filmih, je bil eden od pokojnih igralcev, ki so se jim poklonili na podelitvi oskarjev. Umrl je lani aprila v Los Angelesu v starosti 65 let.

Njegova poklicna kariera se je začela v gledališču, na filmskem platnu pa je debitiral leta 1984 v parodiji Top Secret!, v kateri je igral rockovskega zvezdnika Nicka Riversa. Svetovno slavo si je pridobil z vlogami v filmih Top Gun (1986), Willow (1988), Tombstone (1993), Batman za vedno (1995) in Svetnik (1997), še zlasti pa je navdušil v vlogi Jima Morrisona v biografskem filmu Oliverja Stona The Doors (1991) – vse pesmi v filmu je odpel sam. Leta 2021 je sodeloval v biografskem dokumentarnem filmu Val. V njem je spregovoril tudi o težki diagnozi, za katero je izvedel leta 2015. Dokumentarec vsebuje ogromno zasebnih posnetkov, trenutke pa je na filmski trak lovil že od zgodnje mladosti.

Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo
Umetno inteligenco so že uporabili, da je lahko znova odigral eno svojih najbolj ikoničnih vlog, samozavestnega pilota Icemana v filmu Top Gun: Maverick iz leta 2022. FOTO: promocijsko gradivo

Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters
Val Kilmer in Meg Ryan sta v filmu The Doors odigrala Jima Morrisona in Pamelo Courson. FOTO: Wikipedia Imago/United Archives via Reuters

Umrl je 1. aprila lani v Los Angelesu, star je bil 65 let. FOTO: Amanda Edwards/Afp
Umrl je 1. aprila lani v Los Angelesu, star je bil 65 let. FOTO: Amanda Edwards/Afp

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
09:51
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVE OČI

Zdrava hrana za zdrave oči: to jim najbolj koristi

Dolgotrajna uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov povzroča obremenitev in zamegljen vid.
Aleksander Brudar26. 3. 2026 | 09:51
09:50
Novice  |  Slovenija
POT TO NOVE VLADE

Marjan Šarec razkriva zakulisje: Klical me je Tonin, če lahko pride k meni domov ...

Marjan Šarec je v zapisu o povolilnem dogajanju obudil spomin na leto 2018, ko so se začeli politični manevri, NSi pa ga je izigrala in izkoristila zaupanje.
26. 3. 2026 | 09:50
09:45
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mislili so, da bo poceni … potem so videli račun za vrt

Le redkokdo si predstavlja, da urejanje vrta finančno zlahka konkurira opremljanju notranjosti doma.
Kaja Berlot26. 3. 2026 | 09:45
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNE PREISKAVE

Celjski kriminalisti preiskujejo goljufijo na škodo EU: osumljeni naj bi protipravno pridobili skoraj milijon evrov

Preiskava, ki jo usmerja Evropsko javno tožilstvo, se osredotoča na podjetje, ki naj bi pri pridobivanju sredstev predložilo zavajajočo dokumentacijo.
Kaja Grozina26. 3. 2026 | 09:40
09:37
Novice  |  Slovenija
NEPREDVIDLJIVE VREMENSKE RAZMERE

Težave z vetrom v Planici: trening ustavljen, žirija odloča o nadaljevanju

Po prekinitvi treninga žirija odloča o nadaljevanju, organizatorji pa so zaradi slabih razmer že prilagodili tekmovalni program.
26. 3. 2026 | 09:37
09:12
Novice  |  Slovenija
ZLORABE POD KRINKO DUHOVNOSTI

Spregovorila še ena žrtev budističnega vodje: »Tudi pri šestnajstih letih nisem verjela, da je spolnost lahko zdravljenje«

Maša Mesarko je za Slovenske novice spregovorila o izkušnji, ki jo je kot mladoletnica doživljala kot duhovno pomoč, danes pa jo razume kot manipulacijo in zlorabo.
Kaja Grozina26. 3. 2026 | 09:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
