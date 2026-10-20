Četrt stoletja glasbe in lepih spominov (FOTO)

Miha Selič, Zoran Gračner, Natalija Potočnik in Simon Gajšek, vodja in harmonikar ansambla, ki se imenuje po njem, so na glasbeno sceno prvič stopili pred 25 leti. V Dolah pri Šentjurju je nastala zasedba, ki je danes prepoznavna v širšem slovenskem prostoru, številne skladbe pa poslušalci zelo dobro poznajo in si jih požvižgavajo.

»Simonu Gajšku so pri ustanovitvi ansambla pomagali njegovi starši, pevka pa je bila Simonova sestra Mojca, ki je bila več kot dve desetletji prepoznavni glas ansambla in si je s fanti delila odre, snemanja, vaje in nešteto trenutkov, ki za vedno ostanejo v spominu,« je poudarila Nina Lambizer, ki je povezovala jubilejni koncert. V prvi zasedbi so bili ob Simonu in Mojci še Denis Lenart, Andrej Sluga in Andrej Cmok. V tej zasedbi so izdali tudi prvo kaseto, ki so jo poimenovali Iz Dol do Šentjurja, nekaj let pozneje pa je izšla zgoščenka z naslovom Zaljubljeni muzikant, kot je naslov ene od njihovih prepoznavnih polk.

Skozi leta so se njihov zvok, glasbeni načrti in zasedba spreminjali.

Skozi leta so se njihov zvok, glasbeni načrti in zasedba spreminjali, poleg lastnih so Gajški igrali tudi skladbe drugih avtorjev. Številne poslušalci že zelo dobro poznajo in si jih tudi požvižgavajo, koncert v povsem polnem kulturnem domu v Gorici pri Slivnici pa so začeli s skladbama Srce ne pozabi in Ne dam ga. Hkrati z ustanovitvijo ansambla je Simon Gajšek leta 2001 začel poučevati harmoniko, 12 njegovih učencev pa je skupaj z njegovim ansamblom zaigralo na jubilejnem koncertu. Pred tremi leti se je Mojca poslovila, na njeno mesto pa je prišla pevka Natalija Potočnik iz Koroške, ki je s svojimi izkušnjami in energijo prinesla svež veter. V tem obdobju se je ansamblu pridružil tudi sedanji kitarist Miha Selič, ki je nadomestil Primoža Pušnika.

Valček Drobna prevara je na harmoniko zaigral njegov avtor, priznani harmonikar Brane Klavžar.

Dvanajst harmonikarjev Simona Gajška je družno zaigralo z ansamblom.

Torta za piko na i

Sicer pa 25 let delovanja ansambla ne pomeni le veliko odigranih skladb, temveč tudi veliko ustvarjenih zgodb. Pri tem je Ansambel Simona Gajška sodeloval z različnimi avtorji, denimo z Igorjem Pirkovičem, Vero Šolinc, Petrom Finkom, Matejem Kocjančičem, Primožem Ilovarjem, nekaj skladb pa je Simon ustvaril sam. Posneli so tudi veliko videospotov. Pevka Natalija si bo za vselej najbolj zapomnila snemanje videa za polko Snežaka sva nar'dila, saj so ga snemali v ekstremnih zimskih razmerah.

Koncert v polnem kulturnem domu v Gorici pri Slivnici so začeli s skladbama Srce ne pozabi in Ne dam ga.

Jubilejni koncert Ansambla Simona Gajška so popestrili tudi gostje. Valček Drobna prevara je na harmoniko zaigral njegov avtor, priznani harmonikar Brane Klavžar, na odru pa se je Ansamblu Simona Gajška pridružil tudi Ansambel Dar. Prijetno so koncert popestrili člani Ansambla Zeme, s humorjem pa ga je začinil Žlajfekov Anza. Ansambel Simona Gajška se je za trenutek iz tria razširil v kvintet, kar je po zaslugi bratov Andreja in Bojana Zemeta na trobenti in klarinetu zazvenelo odlično v Avsenikovi skladbi Čakala bom, ki sta jo skupaj zapeli Danijela Zeme in Natalija Potočnik. Na koncu so se vsi nastopajoči na odru združili in koncert zaključili z Avsenikovo Golico. Otroci članov Ansambla Simona Gajška so na oder pripeljali veliko torto in prisrčnemu koncertu postavili piko na i.