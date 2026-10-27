Četrt stoletja tudi poučuje harmoniko, učenci že žanjejo uspehe: Martin Težak jo je prvič vzel v roke pred 40 leti (FOTO)

Martin Težak prihaja iz Slamne vasi pri Metliki, harmoniko pa igra od svojega osmega leta. A sprva ni kazalo, da bo njegovo življenje tesno prepleteno z glasbo, saj je več let treniral nogomet v Nogometnem klubu Kolpa, pogosto je prosti čas preživljal tudi na kmetiji starega očeta. A vendar se je zaljubil v harmoniko.

»Prvič sem jo vzel v roke pred 40 leti, in že takrat me je povsem osvojila. Kdo ve, mogoče zato, ker je ženskega spola,« se pošali Martin, ki danes večino časa poučuje harmoniko in svoje znanje prenaša na mlajši rod. In to uspešno počne že četrt stoletja. Poleg tega komponira, aranžira in izdela kakšno spletno stran. Je oče treh otrok, sinov Blaža in Nejca, ki prav tako igrata harmoniko, ter hčerke Tine, ki je frizerka.

Po očetu Antonu, ki ga je naučil prvih skladb, se je učenja harmonike lotil kar sam ob poslušanju in interpretiranju svojih vzornikov Avsenika, Slaka, Miheliča, Fantov z vseh vetrov, Braneta Klavžarja in drugih. Na tekmovalno pot, ki je trajala vsega dve leti, ga je usmeril mentor, profesor Zoran Lupinc iz Italije.

Za svoje učence je tudi v jubilejnem letu priredil harmonikarski piknik. FOTO: osebni arhiv

»In takrat, leta 2010, sem osvojil naslov absolutnega svetovnega prvaka, dva naslova evropskega senior prvaka, zmagal pa sem tudi na mednarodnem tekmovanju Avsenik,« pove Martin, ki je harmoniko igral sam, v duetu, pa tudi v ansamblu, za njim je ogromno preigranih prireditev in več kot 200 porok.

»Vsak nastop je bil nova izkušnja, nova zgodba, ki je prinesla nov pogled in nova spoznanja. Leta 2000 pa sem začel poučevati harmoniko, saj je bilo veliko takšnih, ki so si želeli, da bi jih učil igrati. Tako se je začelo zame novo obdobje, ki traja že 25 let. V vsem tem času sem naučil harmoniko igrati več kot 550 ljudi iz vse Slovenije,« pravi Martin.

Njegovi učenci na tekmovanjih dosegajo lepe uspehe. »Prenašanje znanja na mlajše generacije je velika odgovornost, saj nisi samo učitelj in mentor, temveč tudi motivator in pogosto psiholog. Vsak učenec je drugačen, zato tudi pristop ni vedno enak,« svoje izkušnje s poučevanjem razloži Martin, ki vsako leto poleti, po koncu šole, za svoje učence priredi piknik. Nič drugače ni bilo letos.

Tri generacije na velenjski Visti (z leve) Martin, Anton in Nejc Težak, stric, oče in sin Martina Težaka (četrti z leve), ob njem je odlična harmonikarka Katja Jakljevič. FOTO: osebni arhiv

»Ponosen sem, da smo danes ena najboljših in največjih šol, naši harmonikarji, ki so osvojili že več kot 500 nagrad in naslovov, pa igrajo drugače kot drugi, kar se sliši in vidi. Nikoli nismo bili kopija nikogar, raje smo mnogim za vzor,« poudari Težak, ki vodi 10-člansko tekmovalno ekipo, v kateri so učenci, stari od šest do 18 let, posebno umetniško skupino za orkestralno izvajanje skladb, otroško skupino, fantovsko zasedbo ter mešano skupino harmonikarjev. »Glasba nas združuje, povezuje in osmišlja. V nas prebuja empatijo, ob njej se rojevajo večna prijateljstva, prve in nove ljubezni, širijo se obzorja, mi pa postajamo ob njej boljši ljudje.«

Martin je prvi na svetu spremenil in določil način ocenjevanja harmonikarjev po glasbenih elementih in tehničnih kriterijih. Tako je ocenjevanje bolj strokovno, pregledno, a tudi pravično, harmonikar dobi kar najbolj objektivno oceno svojega nastopa.

Velja tudi za neke vrste inovatorja diatonične harmonike, saj harmonikarjem pomaga izboljševati tehniko in natančnost igranja. »Na diatonični harmoniki sem zastavil G-mol, ki ga uporabljajo že mnogi. Nekatere od mojih zamisli se že pojavljajo pri izdelavi instrumentov, med prvimi je temu prilagojen model harmonike Pečjak Maestra,« je ponosen harmonikar, ki ga že prihodnje leto čaka še osebni jubilej, saj bo praznoval abrahama.