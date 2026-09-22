Čezmejni festival o svetu, ki izginja (FOTO)

Na prostoru obeh Goric se bo konec meseca začela nova izdaja čezmejnega festivala Poklon viziji. Odprla ga bo premiera dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha režiserke Mance Juvan, retrospektiva pa bo posvečena letošnji prejemnici nagrade Darka Bratine, romunski režiserki Alexandri Gulea. Festival bo potekal do 4. oktobra. Kot je povedala koordinatorka festivala Nadina Štefančič, ki ga organizira tamkajšnji Kinoatelje skupaj z istoimenskim zavodom v Novi Gorici, je eno od vprašanj, ki povezujejo letošnji Poklon viziji, tudi način, kako film beleži svet, ki izginja, in kako ga lahko s pogledom ali spominom ali montažo sestavljamo na novo.

Letošnja nagrajenka je Alexsandra Gulea, ki so ji na festivalu namenili retrospektivo.

Festival bo predstavil 15 celovečernih in srednjemetražnih filmov ter skoraj 70 kratkometražcev. Odprla ga bo premiera filma Dolina mojega oddiha slovenske režiserke Mance Juvan, zatem pa bo v ospredju prejemnica nagrade Darko Bratina. Letošnja nagrajenka je Alexsandra Gulea, ki so ji na festivalu namenili retrospektivo. Njena dela preizprašujejo predstave o domovini, patriarhatu, nacionalnih državah in drugih priročnih konceptih, pri tem pa prepletajo osebno izkušnjo, antropološko raziskovanje, uprizoritev in absurd.

V drugih sekcijah bodo odprli še veliko filmskih svetov in predstavili različne filmske goste. V sekciji Nove vizije bodo predstavili Alessandra Comodina, Stefana Cruseja, Roberta-C in Joãoa Nicolaua, vse štiri z njihovimi svežimi filmskimi deli. V sekciji Cinema Eye, ki se obrača v preteklost in tudi k arhivskim materialom, bodo predstavljali pedagoga in filmskega ustvarjalca Fernanda Delignyja, ki je svoje življenje posvetil delu z marginaliziranimi mladimi. V isti sekciji bodo predstavljali tudi slovensko režiserko in dokumentaristko Milko Badjura ter italijanskega režiserja in etnologa Luigija Di Giannija.

Festival bo predstavil 15 celovečernih in srednjemetražnih filmov ter skoraj 70 kratkometražcev.

Pogledali bodo tudi k mlajšim filmskim glasovom. V sekciji First Crossings bodo gostili šest filmskih šol iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije ter njihove ustvarjalce z izborom študentskih filmov, ki bodo prvič tekmovalni. Svoj program pa so namenili še srednješolcem iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije, ki bodo predstavljali svoje sicer netekmovalne kratkometražce. Festival, ki ima svoje začetke v podelitvi nagrade, posvečene ustanovitelju Kinoateljeja Darku Bratini, se je po lanski Evropski prestolnici kulture (EPK) Nova Gorica-Gorica tokrat povezal z EPK v finskem Ouluju. V zgodbe s Finske se bodo podali s sekcijo Ekskurzija, za katero je dolgoletni direktor festivala kratkega filma v Tampereju Jukka-Pekka Laakso pripravil izbor kratkih filmov.

Providencia e a guitarra režiserja Joãoa Nicolaua FOTO: Poklon Viziji

Stefan Kruse s filmskim esejem A Reconnaissance FOTO: Poklon Viziji