POŽELI STOJEČE OVACIJE

Čezmejni pihalni orkester GONG Orchestra osvojil Sicilijo (FOTO)

Čezmejni pihalni orkester požel stoječe ovacije v Teatru Pirandello. Slovenske ljudske in italijanske kancone tudi na sicilijanskih ulicah.
Primož Hieng
 4. 11. 2025 | 05:35
3:59
GONG Orchestra, zasedba, ki združuje glasbenike Goriškega pihalnega orkestra in glasbenike iz Italije, je navdušil občinstvo v veličastnem Teatru Pirandello v Agrigentu na Siciliji.

Z nastopom je postavil močan kulturni most med Slovenijo in Italijo ter povezal evropsko in italijansko prestolnico kulture 2025.

Takšni trenutki dokazujejo moč glasbe, ki briše meje in združuje ljudi različnih kultur.

Nastopiti v Teatru Pirandello, kjer so v preteklosti nastopili številni eminentni italijanski glasbeniki in igralci, je posebna čast. »Potem pa še čudovit sprejem! Česa takšnega nismo pričakovali,« zadovoljno pripoveduje dirigent Sandi Cej. »Naš koncert so napovedovali vsi najpomembnejši mediji v italijanski prestolnici kulture, prizorišče je veličastno, akustika, ki jo lahko samo sanjaš! Ob zaključku pa bučen aplavz in stoječe ovacije! Nepozabno!«

Kultura – jezik, ki povezuje

Posebno čast je s svojim obiskom in nagovorom izkazal župan Agrigenta Francesco Miccichè. V znak zahvale je vodji projektnega čezmejnega pihalnega Orkestra GONG Simonu Pintarju izročil spominsko plaketo z zapisom: »V znak spoštovanja in hvaležnosti za vse, kar ste s svojo umetnostjo in senzibilnostjo prispevali k okrepitvi kulturne in glasbene vezi med našima skupnostma. Prijateljstvo, ki povezuje oddaljena mesta v enem samem jeziku: jeziku kulture.«

Župan Agrigenta je v svojem nagovoru čestital Novi Gorici in Gorici za bogato kulturno dogajanje v sklopu Evropske prestolnice kulture in predal pozdrave za župana obeh mest – Sama Turela in Rodolfa Ziberno.

»Takšni trenutki dokazujejo moč glasbe, ki briše meje in združuje ljudi različnih kultur,« je ob zaključku povedal predsednik Pintar. »Zato je projekt čezmejnega sodelovanja še toliko pomembnejši. Prizadevamo si, da ga bomo nadaljevali tudi, ko se žezlo Evropske prestolnice kulture preda naprej.«

Klasike in sodobne pesmi

Orkester GONG je večer v Teatru Pirandello odprl z veličastno himno Evropske prestolnice kulture avtorja Vida Bavcona. V nadaljevanju so dvorano, v kateri so bili poleg Sicilijancev tudi obiskovalci iz Španije, Italije in celo Argentine, napolnile slovenske klasike in sodobne pesmi, kot so Kekec, Tri zvezde in Gozdni škrat, skladbe Virginia Zoccatellija, ki so bile napisane prav za GONG Orchestra – Desiderio di Pace ter Passeggiata in Bicicletta –, in zimzelene filmske klasike, kot sta Morriconejeva Gabrielova oboa in Cinema Paradiso. Kot solisti so nastopili Anamarija Vuga, Lovro Ličen, Žan Gorjup, Miha Debenjak, Miha Lazić in Zarja Zoroja Gabriel.

Orkester, ki je bil pred skoraj dvema letoma ustanovljen s pomočjo sredstev Sklada za male projekte GO!2025 Programa Interreg Italia-Slovenija in ga upravlja EZTS GO, je Slovenijo in Italijo že povezal s serijo Koncertov pod zvezdami, ko je v poletnih večerih gostoval po gradovih obeh držav. Spomladi je nastopil ob Dnevu miru v nemškem Chemnitzu, pred slabim mesecem pa je z zasedbo Balkan Boys in Magnificom napolnil Trg Evrope v Novi Gorici.

Gostovanje GONG Orchestra na Siciliji ni naključje. Člani so se na otok podali z namenom utrjevanja vezi z mestom Agrigento, ki je bilo izbrano za italijansko prestolnico kulture 2025. V sklopu obiska je GONG Orchestra s koračnicami popestril tudi dogajanje na ulicah Agrigenta, ki svojo živahno naravo pokaže šele, ko pade mrak. Slovenske ljudske in italijanske kancone pa so, kar tako mimogrede, zazvenele tudi na vseh njihovih poteh – od Palerma, Doline templjev do Taormina.

