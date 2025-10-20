Challe Salle gre v pokoj? Tole je sporočil oboževalcem ...

Slovenski raper Challe Salle je napovedal izid svojega največjega projekta do zdaj – novega albuma LEVEL PRO. Po njegovih besedah gre za najobsežnejši glasbeni projekt v njegovi karieri, rezultat skoraj desetmesečnega ustvarjanja, v katerem je nastalo 15 novih pesmi.

Challe Salle razkriva, da bo na YouTubu vsake tri dni izšel nov komad ali vizualni projekt, v sklopu albuma pa prihajajo tudi trije novi videospoti. »Skupaj bo sedem novih spotov letos, kar je moj osebni rekord. Dal sem svoj maksimum kot oseba in kot artist. Nisem sledil trendom, algoritmom ali trgu. Naredil sem točno to, kar mi paše, v rap & hip-hop stilu, kot na začetku kariere. Predvsem pa hvala vam, draga publika. Vsi, ki ste z mano že od začetka, nekateri ste prišli vmes ali pred kratkim. Hvala vam za poslušanje in podporo, ta album je za vas. Upam, da se najdete v besedilih in zgodbah, ki so odraz mojega lajfa, misli in vsega kar se mi dogaja,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal glasbenik in dodal, da naj mu poslušalci, če jim ne bo všeč vsaj ena pesem, »da grem takoj v pokoj«.

Domnevno nadlegovanje

Glasbenika v tem času preiskuje policija, saj so se v javnosti pojavila pričevanja o domnevnem nadlegovanju mladoletnic. Eno od njih je namreč glasbenika ovadilo, saj naj bi ji v začetku letošnjega leta, ko je bila še mladoletna, na družbenih omrežjih zastavljal opolzka vprašanja in dajal namige, dobila pa naj bi tudi posnetek masturbacije.

Na dogodke se je odzval tudi reper Rok Trkaj, ki je na družbenem omrežju Facebook v začetku oktobra, podal izjavo. V njej je zapisal, da ima kot oče hčerke vsega dovolj in noče biti več povezan s Sašem Petrovićem. »Kaj je res in kaj ni, bo odločilo sodišče, sam pa zaupam svojim očem, intuiciji in vesti. Ena stvar je hip-hop in kultura verbalnih dvobojev, katero podpiram, nekaj drugega je, ko se stvari spustijo pod vsako dostojanstvo in prerastejo v dejanja, ki v resnici škodijo drugim.«