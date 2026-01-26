Kvintet zapel zadnjič

V župnijski cerkvi sv. Marije Magdalene na Kapelskem Vrhu nad Radenci je v nedeljo po maši, ki jo je daroval domači župnik mag. Frančišek Horvat, potekal še poslovilni koncert Vokalnega kvinteta Klopotec Kapela. Nekdanji član Jože Tkalec je ob tem povedal, da je kvintet deloval pod okriljem Kulturnega društva pevska skupina Vrelec Radenci, katerega predsednik je Albin Marinič. Večina članov je prepevala v nekdaj zelo znanem Mešanem pevskem zboru Radenska. Idejni vodja ustanovitve kvinteta Anton Divjak je bil zelo zadovoljen, ker se mu je uresničila davna želja – ustanoviti svojo pevsko skupino. Do poslovilnega koncerta je imela več kot 180 javnih nastopov, izdali so tudi zgoščenko z naslovom Jaz pa v gorico grem.

Na zadnjem uradnem nastopu so zapeli večinoma božične melodije ter slovenske in tuje ljudske pesmi. Po koncu je v piceriji Kostanj na Ptujski cesti v Gornji Radgoni sledilo prijetno druženje ob obujanju spominov na njihovo delovanje. Vokalni kvintet so sestavljali Tonček Divjak (strokovni vodja), Jože Tkalec, ki ga je po obdobju epidemije nadomestil Branko Meglič, Gusti Šantavec ter Albin in Andrej Marinič. Slišati je bilo, da so skozi leta svoje nastope omejevali in skupaj peli le ob posebnih priložnostih. Njihov glasbeni prispevek je bogatil lokalno kulturno življenje, prinašali so veselje številnim poslušalcem. V njihovem bogatem repertoarju najdemo fantovske, vasovalske, vinske, tudi žalostne pesmi. »Glasba je bližnjica do čustev, je menil Tolstoj. In s težavo mu nasprotujemo. Skrbno jo izbiramo glede na priložnost in vzdušje, ki ga želimo ustvariti, ne glede na to, ali smo sami ali v družbi. Glasba pomembno spremlja vse velike prelomnice v naših življenjih. Pojemo ob rojstnih dnevih, praznikih, ob zaključku šolanja, na porokah in pogrebih. Pojemo jo novorojenim in ostarelim. Imamo svojo najljubšo pesem, ki jo poslušamo, kadar smo veseli, in najljubšo, kadar smo žalostni,« so poudarili neutrudni pevci, za katerimi bo ostala praznina.