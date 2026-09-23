Človek pajek dosega izjemne rezultate, prehitel je celo ta kultni film

Nadaljevanje zgodbe o superjunaku Spider-Man: Nov dan v režiji Destina Daniela Crettona je postal najdonosnejši film vseh časov v severnoameriških kinematografih. Film, v katerem nastopajo Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink in Jacob Batalon, je z 936,8 milijona dolarjev (816 milijoni evrov) prehitel uspešnico Vojna zvezd: Sila se prebuja.

Ali ima film dovolj zagona, da postane prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev?

Film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015 je z zaslužkom 936 milijonov dolarjev več kot desetletje kraljeval na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih filmov v severnoameriških kinematografih. Zdaj je ta naslov na vrhu lestvice prehitel najnovejši Spider-Man, ki je po 47 dneh predvajanja presegel omenjeni mejnik. Po poročanju portala Variety se zdaj poraja vprašanje, ali ima film Spider-Man: Nov dan dovolj zagona, da postane tudi prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev.

Tom Holland že četrtič nastopa v vlogi Petra Parkerja. FOTO: Press

Četrtič v kostumu superjunaka

Na svetovni ravni je namreč težko pričakovani film produkcijskih studiev Sony in Marvel zaslužil vrtoglavih 2,45 milijarde dolarjev (2,13 milijarde evrov). Gre za tretji film z največjim zaslužkom vseh časov, saj po zaslužku sledi filmoma Avatar iz leta 2009 z 2,9 milijarde dolarjev zaslužka in Maščevalci: Zaključek iz leta 2019 z 2,7 milijarde dolarjev zaslužka. Na lestvici najdonosnejših filmov je film o superjunaku Spider-Manu prehitel filma Avatar: Pot vode iz leta 2022 z 2,3 milijarde dolarjev zaslužka ter Titanik iz leta 1994 z 2,2 milijarde dolarjev zaslužka. Film Spider-Man: Nov dan, v katerem Holland četrtič nastopa v vlogi Petra Parkerja, od začetka predvajanja v kinematografih konec julija dosega izjemne rezultate. Ob premiernem koncu tedna je na severnoameriških blagajnah kinematografov zaslužil rekordnih 360 milijonov dolarjev, na svetovni ravni pa 932 milijonov dolarjev. Mejo milijarde dolarjev je presegel po šestih dneh predvajanja. Po treh koncih tedna je dosegel dve milijardi dolarjev zaslužka in tako postal drugi film z najhitrejšim dosegom tega mejnika, takoj za filmom Maščevalci: Zaključek, ki mu je to uspelo v 11 dneh.

Boj proti kriminalu v vlogi Spider-Mana v svetu, ki se ga ne spominja, in pritisk ob spoznanju, da njegovi nekdanji prijatelji življenje nadaljujejo brez njega, v Petru sprožita spremembo, ki je mogoče ne bo sposoben nadzorovati. A prav ta preobrazba bi lahko pomenila edino stvar, ki lahko ustavi pretresljivo novo grožnjo mestu in ljudem, ki jih ima rad, mogočnega zlobneža, ki ga nihče niti ne vidi, je o vsebini filma zapisano na spletni strani franšize Marvel.

Na svetovn i ravni je težko pričakovani film produkcijskih studiev Sony in Marvel zaslužil vrtoglavih 2,45 milijarde dolarjev (2,13 milijarde evrov).

Priljubljeni britanski filmski igralec Holland je kot Spider-Man oziroma Peter Parker igral še v treh samostojnih filmih o Človeku pajku: Spider-Man: Vrnitev domov (2017), Spider-Man: Daleč od doma (2019) in Spider Man: Ni poti domov, ki je izšel leta 2021. Kot Spiderman je zaigral še v skupnih filmih v okviru Marvelovega filmskega vesolja: Stotnik Amerika: Državljanska vojna (Captain America: Civil War, 2016), Maščevalci: Infinity War (Avengers: Infinity War, 2018) in Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame, 2019).