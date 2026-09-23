Človek pajek dosega izjemne rezultate, prehitel je celo ta kultni film

Nadaljevanje zgodbe o superjunaku Spider-Man: Nov dan v režiji Destina Daniela Crettona je postal najdonosnejši film vseh časov v severnoameriških kinematografih. Film, v katerem nastopajo Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink in Jacob Batalon, je z 936,8 milijona dolarjev (816 milijoni evrov) prehitel uspešnico Vojna zvezd: Sila se prebuja.
Ali ima film dovolj zagona, da postane prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev?
Film Vojna zvezd: Sila se prebuja iz leta 2015 je z zaslužkom 936 milijonov dolarjev več kot desetletje kraljeval na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih filmov v severnoameriških kinematografih. Zdaj je ta naslov na vrhu lestvice prehitel najnovejši Spider-Man, ki je po 47 dneh predvajanja presegel omenjeni mejnik. Po poročanju portala Variety se zdaj poraja vprašanje, ali ima film Spider-Man: Nov dan dovolj zagona, da postane tudi prvi film v zgodovini, ki bi na domačih blagajnah zaslužil milijardo dolarjev.
Boj proti kriminalu v vlogi Spider-Mana v svetu, ki se ga ne spominja, in pritisk ob spoznanju, da njegovi nekdanji prijatelji življenje nadaljujejo brez njega, v Petru sprožita spremembo, ki je mogoče ne bo sposoben nadzorovati. A prav ta preobrazba bi lahko pomenila edino stvar, ki lahko ustavi pretresljivo novo grožnjo mestu in ljudem, ki jih ima rad, mogočnega zlobneža, ki ga nihče niti ne vidi, je o vsebini filma zapisano na spletni strani franšize Marvel.
Na svetovni ravni je težko pričakovani film produkcijskih studiev Sony in Marvel zaslužil vrtoglavih 2,45 milijarde dolarjev (2,13 milijarde evrov).
Priljubljeni britanski filmski igralec Holland je kot Spider-Man oziroma Peter Parker igral še v treh samostojnih filmih o Človeku pajku: Spider-Man: Vrnitev domov (2017), Spider-Man: Daleč od doma (2019) in Spider Man: Ni poti domov, ki je izšel leta 2021. Kot Spiderman je zaigral še v skupnih filmih v okviru Marvelovega filmskega vesolja: Stotnik Amerika: Državljanska vojna (Captain America: Civil War, 2016), Maščevalci: Infinity War (Avengers: Infinity War, 2018) in Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame, 2019).