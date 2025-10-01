  • Delo d.o.o.
PROJEKT PROTEUS

Človeška ribica junak animiranega filma

Film je del projekta Proteus in podnebne spremembe brazilskega pisatelja in sociologa dr. Gustava Gumiera.
Ju. P.
 1. 10. 2025
3:42
Človeška ribica, najbolj slavna prebivalka Postojnske jame, je postala superjunak brazilskega animiranega filma. Film je del večplastnega projekta Proteus in podnebne spremembe (Proteus e a Mudança Climática). Brazilski pisatelj in sociolog, dr. Gustavo Gumiero, ki trenutno živi v Italiji, je ob nedavnem ponovnem obisku Postojnske jame predstavil animirani film in tudi prvo knjigo iz svoje nove trilogije, namenjene današnji generaciji otrok, ki jim je za podnebne spremembe in varovanje okolja še posebno mar, sporočajo iz Postojnske jame. Na kanalu YouTub @SuperProteus si že lahko ogledate prvi animirani film v seriji Proteus in podnebne spremembe z naslovom Velika težava. Posnet je v portugalščini, vendar je na voljo s podnapisi v šestih jezikih, tudi v slovenščini. Produkcijo podpisuje brazilski studio Animar, znan po globalni uspešnici Pegasta kokoška (Galinha Pintadinha), smo še izvedeli.

Skupaj s tremi otroki se sooča z globalnimi izzivi: podnebnimi spremembami, onesnaženjem okolja in lažnimi novicami.

Nenavadni junak

Tako kot v resničnem življenju je v zgodbi Proteus nenavaden junak: bister in občutljiv, duhovit in sarkastičen, star več kot 80 let, a obenem večno mlad. »Raje bi počival kot reševal svet, a se skupaj s tremi otroki – Gabi, Ge in Titijem – pogumno sooča z globalnimi izzivi: podnebnimi spremembami, onesnaženjem okolja in lažnimi novicami. Otrokom razlaga o vzrokih za zmeraj pogostejše poplave, jih uči prepoznavati laži na družbenih omrežjih, jih odpelje v knjižnico in jim pokaže Darwinovo knjigo O nastanku vrst, v kateri je omenjen tudi proteus,« vsebino filma razkrijejo v Postojnski jami.

»Navdih za lik sem dobil pred leti med obiskom Postojnske jame. Proteus je idealen junak za to zgodbo: po eni strani tako ranljiv, saj za preživetje potrebuje čisto vodo in ne vidi, a vse čuti, po drugi strani pa je pravi superjunak – živi več kot sto let, brez hrane jih preživi deset,« je povedal Gumiero. »Še naprej varujte proteusa! In pripeljite svoje otroke v Postojnsko jamo, da spoznajo, kako krhko, a hkrati bogato in raznovrstno je življenje,« sporoča Slovencem.

Obenem je pri brazilski založbi Editora Mostarda torej izšel istoimenski prvi del trilogije v knjižni obliki. Poleg tiskane knjige so na http://www.superproteus.eu/ na voljo brezplačna e-knjiga in videoknjiga. Naslednji deli izidejo oktobra in novembra. Ukvarjali se bodo s temami, kot so izkoriščanje Amazonskega pragozda, onesnaževanje s plastiko in spremembe okoljskih politik. Te prihajajo v pravem času, ko se svet pripravlja na konferenco OZN o podnebnih spremembah COP30, ki bo med 10. in 21. novembrom v Belému v Braziliji, posvečena pa bo Amazoniji in iskanju trajnostnih rešitev za prihodnost planeta.

1. DEL KNJIŽNE trilogije je izšel obenem.

»Veseli nas, da proteus postaja globalni junak, ki opozarja na pomen čistega okolja. Človeško ribico skrbno varujemo, saj nas opominja, kako pomembno je čisto okolje ne le za njeno preživetje, pač pa za preživetje vseh nas in prihodnjih generacij. Risanka na iskriv način nagovarja otroke, kar se nam zdi še posebno pomembno. Vzgoja in spoštljiv odnos do narave se morata začeti pri najmlajših,« pa ob tem pravi Katja Dolenc Batagelj, izvršna direktorica in direktorica marketinga Postojnske jame.

