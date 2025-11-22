Cobainova kitara na prodaj, na dražbi naj bi dosegla visoko ceno

Avkcijska hiša Christie's bo marca prihodnje leto v New Yorku na dražbi prodajala električno kitaro frontmana skupine Nirvana Kurta Cobaina. Na kitaro je Cobain igral tako na snemanju albumov Nevermind in In Utero kot v znamenitem videospotu za pesem Smells Like Teen Spirit in na številnih koncertih Nirvane.

Kitara za levičarje Fender Competition Mustang iz leta 1969, ki jo je Cobain opisal kot svojo najljubšo, bo na prodaj v okviru dražbe zbirke Jima Irsaya, svetovno znane zbirke več sto zgodovinskih in kulturno pomembnih predmetov iz sveta glasbe, pop kulture, ameriške zgodovine, literature, športa in drugih področij. Zbirka, ki jo je več desetletij zbiral Irsay, zdaj že pokojni filantrop, strasten ljubitelj glasbe ter lastnik in izvršni direktor ekipe Indianapolis Colts iz lige NFL, bo na prodaj v seriji dražb.

Kurt Cobain FOTO: Twitter

Cobainova kitara, ki jo je Irsay kupil od Lloyda Chaiteja v prodajalni kitar Voltage Guitars v Los Angelesu leta 1990 ali 1991, je ena od zvezd zbirke. Pred dražbo bo brezplačno na ogled v prostorih avkcijske hiše v New Yorku.

Najbolj znana je kot kitara, ki jo je Cobain uporabil v videospotu za Nirvanino skladbo Smells Like Teen Spirit z drugega studijskega albuma Nevermind, ki so ga izdali 24. septembra 1991. Videospot se je leta 1999 uvrstil na MTV seznam 100 najboljših glasbenih videospotov vseh časov. Na YouTubu ima uradni videospot več kot dve milijardi ogledov.

»Kurt Cobain in njegova glasba sta zaznamovala celotno generacijo,« je ob napovedi dražbe povedal globalni predsednik avkcijske hiše Christie's Alex Rotter in dodal, da Cobainov vpliv še naprej navdihuje in prežema našo kulturo. Kot je še povedal, je avkcijski hiši v veliko čast, da bo lahko na prodaj ponudila kitaro, ki je sodelovala pri nastanku glasbe, ki je zaznamovala življenja številnih. »Veselimo se, da bomo lahko naslednje leto javnost povabili, da si ogleda kitaro skupaj z ostalimi predmeti iz neverjetne zbirke Jima Irsaya,« je še dodal.