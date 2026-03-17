Crklani se zavedajo korenin

Cerkno je kraj, kjer se tradicija in sodobnost že od nekdaj prepletata. Med hribi severne Primorske se rojevajo številne zgodbe o vztrajnosti, povezanosti in ustvarjalnosti, prav iz takšnega okolja pa prihaja tudi ansambel Crklani. Šest glasbeno izobraženih mladih z veliko spoštovanja do slovenske narodnozabavne dediščine danes samozavestno stopa po glasbeni poti, ki temelji na Avsenikovem in širšem alpskem stilu, a hkrati odpira prostor lastnemu izrazu.

Ansambel je uradno na glasbeno sceno stopil leta 2022, a so njegove korenine precej starejše. Skupno muziciranje sta že v osnovnošolskih letih zasnovala brata dvojčka Menegatti, ki sta z velikim navdušenjem preigravala skladbe legendarnega Slavka Avsenika. Kmalu sta se jima pridružila še klarinetist in baritonist, iz mladostne zagnanosti pa se je postopoma razvila resna glasbena zgodba. Današnjo, ustaljeno zasedbo je ansambel dobil poleti 2024, ko sta se po menjavi baritonista in pevke v skupini oblikovali jasna vizija in trdna glasbena usmeritev.

Osrednjo vlogo v ansamblu ima vodja Uroš Menegatti, harmonikar, klaviaturist in vokalist, ki se lahko pohvali tudi z akademsko izobrazbo na tubi ter dirigiranjem v Društvu godbenikov Cerkno. Njegov brat Aleš Menegatti s trobento in vokalom skrbi za značilen alpski zven, hkrati pa se lahko pohvali, da zna igrati na tidldibab, piščal, ki je najstarejše glasbilo na svetu. Klarinetist in saksofonist Tilen Mavri dokazuje svojo vsestranskost tudi z igranjem ritem kitare, kar kdaj spontano obogati nastope ansambla. Tjaž Brelih, kitarist ansambla, je znan kot vsestranski kolesar in poznavalec računalniške avdiotehnike, pomembno vlogo pri celostni zvočni podobi ansambla pa ima tudi njegov oče Brane Brelih, izkušeni tonski mojster in nepogrešljivi del ekipe na nastopih, ki za mešalno mizo skrbi, da se energija in karakter članov ansambla pravilno prenašata skozi ozvočenje do poslušalcev. Žan Slabe, baritonist in bas kitarist, občasno poprime tudi za trobento, poleg glasbe ga navdušuje svet avtomobilističnega športa. Pevsko podobo skupine zaokroža simpatična pevka Maruša Kejžar, ki sicer vodi svojo turistično kmetijo Košenija, na kateri s svojo domačnostjo in peko raznovrstnih dobrot navdušuje obiskovalce od blizu in daleč.

Crklani so prepričani, da se tradicija ohranja predvsem s kakovostjo. Zato prisegajo na natančne izvedbe po originalih, a hkrati vsaki skladbi dodajo del svoje ustvarjalnosti in osebnega muziciranja. Nastopajo na številnih dogodkih, njihov repertoar pa je raznolik in prilagodljiv. Čeprav so klasična kvintetovska zasedba, v igranje vključujejo tudi diatonično harmoniko, v zabavnem delu večerov pa zazveni tudi kakšna slovenska ali tuja pop-rock uspešnica ali skladba iz nekdanje skupne domovine, saj se zavedajo, da je treba nagovoriti čim širši krog poslušalcev in poskrbeti za pravo vzdušje na vsakem nastopu.

Posebno poglavje v njihovi zgodbi ima avtorsko ustvarjanje. Lansko pomlad so izdali prvo skladbo z naslovom Sanje otroštva, s katero so simbolično zaznamovali začetek samostojne ustvarjalne poti. Ta korak jih je dodatno spodbudil, da v lastnih skladbah poiščejo in oblikujejo prepoznaven slog. Prav zato so si letos zadali ambiciozen cilj, da bi posneli album, ki bo v slovenski narodnozabavni glasbi pustil trajen pečat. Na njem bodo skladbe, ki opevajo domače kraje, ljudi in življenje na podeželju; širši javnosti želijo pokazati, kakšen je njihov glasbeni izraz, kadar niso zavezani zgolj priredbam, temveč lastnim idejam, melodijam in zgodbam. Crklani verjamejo, da prav iskrenost in povezanost z domačim okoljem dajeta njihovi glasbi poseben pomen. Cerkno z močno skupnostjo in izjemno zagnanimi mladimi jim pri tem predstavlja pomembno oporo in navdih. Ansambel s svojim delom dokazuje, da ima slovenska narodnozabavna glasba tudi v mlajši generaciji trdne temelje.