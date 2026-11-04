Dalmacija se je poslovila od legendarnega Miše Kovača, posnetki so neverjetni (FOTO in VIDEO)

Na veličasten način se je njegov domači Šibenik dve noči zapored poslovil od velikega hrvaškega glasbenika Miša Kovača. V ponedeljek so na povabilo lokalnih glasbenikov tisoči Šibeničanov napolnili trg med katedralo sv. Jakoba in mestno hišo ter se s pesmijo v en glas poklonili svojemu ljubljenemu someščanu. Eden najlepših trgov v Sredozemlju je bil preozek, da bi sprejel vse, ki so se želeli zahvaliti Mišu za glasbo, ki je bila dolga leta kulisa premnogih veselih in žalostnih dogodkov ter vseh vmes. Ob zdaj že ponarodelih pesmih glasbene legende so minevale poroke, rojstni dnevi, zabave, slovesa ... Čustveno slovo se je v Šibeniku nadaljevalo tudi v torek zvečer, ko je Mišo še zadnjič obšel ulice svojega domačega kraja.

Sveče za Miša v Šibeniku FOTO: Hrvoje Jelavic/pixsell Pixsell

Šibenik je bil namreč ena od postaj mrliškega vozila, ki je krsto s pevčevimi posmrtnimi ostanki prepeljal s Poljuda, kjer je potekal pogreb, preko Zadra do njegovega zadnjega počivališča na zagrebškem Mirogoju. Tam bo pevec pokopan poleg svojega sina Edija. Edi Kovač je umrl 9. aprila 1992, star komaj 16 let zaradi strelne rane v glavi. Okoliščine njegove smrti niso bile nikoli povsem razjasnjene, njegov oče Mišo Kovač pa je dolga leta zaman iskal odgovore na vprašanje, kaj se je v resnici zgodilo njegovemu sinu.

Da bi se od Miše Kovača dostojanstveno in čustveno poslovili, so se meščani zbrali vzdolž ceste, po kateri so še zadnjič popeljali Miša. Šibeničani so vzdolž celotne poti prižgali dolgo vrsto sveč in lampijonov ter s svetlobo poslali do zadnjega počivališča človeka, čigar pesmi so zaznamovale generacije in postale nepogrešljiv del življenja njihovega mesta. Na njegovi zadnji poti skozi domači kraj je krsta peljala tudi tik mimo nekdanje tapetniške delavnice, kjer je po učenju obrti na šibeniški industrijski šoli kratek čas delal.

Množično so se od glasbenika poslovili tudi v Splitu, kjer so njegovi oboževalci napolnili stadion Poljud. Vozilo, ki je tja pripeljalo krsto, so množice pospremile s pesmijo Poljubi zemlju, prižgali so mu na stotine luči in tudi nekaj bakelj.

V Splitu se je od legendarnega glasbenika poslovila velika množica. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Zadnja pot Miše Kovača skozi Zadar FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell Pixsell

Pot, po kateri so še zadnjič peljali Mišo Kovača, so v Šibeniku osvetlili s svečami. FOTO: Dusko Jaramaz/pixsell Pixsell