Dalmatinske melodije v Ljubljani: Tomislav Bralić in Klapa Intrade se vračajo v Cankarjev dom

Ljubitelji dalmatinske glasbe bodo decembra znova prišli na svoj račun. Po lanskem razprodanem koncertu se v ljubljanski Cankarjev dom vračajo Tomislav Bralić in Klapa Intrade, ki že več kot štiri desetletja navdušujejo s prepoznavnim večglasnim petjem in pesmimi, prežetimi z ljubeznijo, nostalgijo ter vonjem po morju. V Gallusovi dvorani bodo nastopili 7. decembra.

Tomislav Bralić in Klapa Intrade sodijo med najbolj priljubljene izvajalce dalmatinske klapske glasbe. Njihova zgodba se je začela leta 1985, v več kot štirih desetletjih delovanja pa so tradicionalno klapsko petje uspešno prepletli s sodobnejšimi mediteranskimi melodijami. S tem so osvojili tudi občinstvo daleč zunaj meja Dalmacije in Hrvaške.

Tomislav Bralić in klapa Intarade. FOTO: Press

Njihove pesmi govorijo o ljubezni, morju, domu in hrepenenju, zato ni presenetljivo, da se jih številni poslušalci radi spominjajo in jih na koncertih tudi zapojejo. Med najbolj znanimi so Zora bila, Croatio, iz duše te ljubim, Ne damo te pismo naša, Škrinja jubavi in Cviće.

V svoji dolgoletni karieri so izdali številne albume in koncertne posnetke ter nastopili na pomembnih odrih doma in v tujini. S prepoznavnimi glasovi, ubranimi harmonijami in neposrednim stikom z občinstvom so si pridobili poslušalce različnih generacij.

Po razprodanem koncertu znova na isti oder

Posebno mesto v njihovi glasbeni zgodbi ima tudi Slovenija, kjer jih občinstvo že vrsto let toplo sprejema. Kako priljubljeni so pri nas, je pokazal tudi lanski koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki je bil razprodan. Prav zato se letos vračajo na isti oder. V ponedeljek, 7. decembra, bodo Gallusovo dvorano znova napolnile dalmatinske melodije, ki že desetletja spremljajo njihove poslušalce.

Obeta se večer največjih uspešnic, večglasnega petja in nostalgije, ob kateri bodo obiskovalci lahko vsaj za nekaj ur pozabili na decembrski mraz in se v mislih preselili ob morje.