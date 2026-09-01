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KONCERT

Dalmatinski večer pod zvezdami: Tomislav Bralić in Klapa Intrade prihajata v Novo mesto

Prepoznavni dalmatinski napevi bodo konec septembra odmevali tudi na Dolenjskem.
FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 1. 9. 2026 | 15:10
1:33
A+A-

Prepoznavni dalmatinski napevi bodo konec septembra odmevali tudi na Dolenjskem. V Novo mesto prihajata Tomislav Bralić in Klapa Intrade, ena najbolj priljubljenih hrvaških klap, ki bo občinstvu pripravila koncert pod zvezdami. Glasbeni večer bo v soboto, 26. septembra 2026, pri Hotelu Dolenjc. Organizatorji napovedujejo koncert na prostem, v katerem bodo v ospredju značilno večglasno petje, dalmatinske melodije in prepoznavni glas Tomislava Bralića.

FOTO: Press
FOTO: Press

Tomislav Bralić in Klapa Intrade že desetletja nastopata pred občinstvom, njune pesmi pa so postale prepoznaven del dalmatinske glasbene tradicije. Prav s prepletom večglasnega petja in čustvene interpretacije so si ustvarili številne poslušalce tudi zunaj Hrvaške.

FOTO: Press
FOTO: Press

Tudi v Novem mestu bodo tako zazvenele njihove znane pesmi, večer pa bo po napovedih minil v znamenju dalmatinske glasbe, nostalgije in skladb, ki jih občinstvo dobro pozna.

Kdor bo septembrski koncert v Novem mestu zamudil, pa bo imel še eno priložnost za druženje ob dalmatinskih melodijah. Tomislav Bralić in Klapa Intrade namreč decembra prihajata tudi v Cankarjev dom v Ljubljani, kjer sta že lani razprodala dvorano. Tako bo za vse ljubitelje njihove glasbe konec leta na voljo še ena priložnost za koncertni večer.

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