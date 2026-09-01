Dalmatinski večer pod zvezdami: Tomislav Bralić in Klapa Intrade prihajata v Novo mesto

Prepoznavni dalmatinski napevi bodo konec septembra odmevali tudi na Dolenjskem. V Novo mesto prihajata Tomislav Bralić in Klapa Intrade, ena najbolj priljubljenih hrvaških klap, ki bo občinstvu pripravila koncert pod zvezdami. Glasbeni večer bo v soboto, 26. septembra 2026, pri Hotelu Dolenjc. Organizatorji napovedujejo koncert na prostem, v katerem bodo v ospredju značilno večglasno petje, dalmatinske melodije in prepoznavni glas Tomislava Bralića.
Tomislav Bralić in Klapa Intrade že desetletja nastopata pred občinstvom, njune pesmi pa so postale prepoznaven del dalmatinske glasbene tradicije. Prav s prepletom večglasnega petja in čustvene interpretacije so si ustvarili številne poslušalce tudi zunaj Hrvaške.
Tudi v Novem mestu bodo tako zazvenele njihove znane pesmi, večer pa bo po napovedih minil v znamenju dalmatinske glasbe, nostalgije in skladb, ki jih občinstvo dobro pozna.
Kdor bo septembrski koncert v Novem mestu zamudil, pa bo imel še eno priložnost za druženje ob dalmatinskih melodijah. Tomislav Bralić in Klapa Intrade namreč decembra prihajata tudi v Cankarjev dom v Ljubljani, kjer sta že lani razprodala dvorano. Tako bo za vse ljubitelje njihove glasbe konec leta na voljo še ena priložnost za koncertni večer.