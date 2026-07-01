Damjan Leandres sledi svojim sanjam

Prekmurski glasbenik Damjan Leandres stopa na samostojno glasbeno pot. Po letih nabiranja izkušenj v različnih glasbenih zasedbah si je doma uredil lasten glasbeni studio, kjer ustvarja po svoji viziji in uresničuje dolgoletne sanje. »Od mladih nog je bila glasba zame več kot le zvok. Že pri sedmih letih sem začel ustvarjati in odkrivati, kako izraziti svoja čustva skozi melodije,« pove glasbenik, ki si želi, da bi ga ljudje najprej spoznali kot dobrega človeka, nato pa tudi skozi njegovo glasbo.

V preteklosti je igral v različnih glasbenih skupinah, kjer je spoznal številne glasbene zvrsti in pridobil dragocene izkušnje. Pomemben korak zanj je predvsem domači glasbeni studio, kjer lahko eksperimentira z zvoki in razvija svoje ideje. »Končno lahko uresničim svoje sanje,« pravi. Pred kratkim je predstavil novo pesem Još uvjek sanjam, s katero odpira novo poglavje svoje glasbene zgodbe. Kot poudarja, želi poslušalcem približati svoje občutke in življenjske zgodbe, hkrati pa skozi glasbo širiti iskrenost, dobroto in pozitivno energijo. Ob tem napoveduje, da že pripravlja nove skladbe, s katerimi želi svojo glasbeno pot še nadgraditi.