Dan čarovnic na gradu Dvor v Preddvoru: čarodej, pajek Smajek in noč skrivnosti

Konec oktobra bo na gradu Dvor v Preddvoru vse dišalo po čarovnijah, skrivnostih in otroškem navdušenju. Grajsko poslopje se bo za en dan in dve večeri spremenilo v domovanje pajka Smajka, čarovnic in čarodeja Joleta Coleta, ki bodo poskrbeli za edinstveno doživetje za otroke in starše.

Čarovniško dogajanje se bo začelo v četrtek, 30., in v petek, 31. oktobra, ob 18. uri, ko bo grad v temi oživel z nočnim obiskom s pajkom Smajkom. Ko pade mrak, se grajske sobane ovijejo v tančico skrivnosti in v njih se prebudi nagajivi pajek, ki je po hodnikih napel pajčevine in se skril v enega izmed kotičkov. Otroci in starši se bodo skupaj podali na raziskovanje, iskali čarovnico Priletičnico, okušali čarobni napoj ter razkrivali, kje se skriva Smajek. Med stenami starega gradu jih čaka noč polna presenečenj, smeha in pravljičnih čarovniških prizorov.

FOTO: Grad Dvor

Osrednji del praznovanja bo potekal v petek, 31. oktobra, med 11. in 16. uro, ko bo grad zaživel na Dnevu čarovnic. Čarovnica Priletičnica bo z družbo prijateljic, pajkom Smajkom in čarodejem Joletom Coletom slavila svoj prav posebni dan. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, si poslikali obraze, se preizkusili v izbiri najlepšega čarovniškega klobuka in metle ter se nasmejali ob čarodejskih trikih in domislicah. Po grajskem dvorišču pa bodo zadišali še pečen kostanj in sladke palačinke, ki bodo dopolnile jesensko vzdušje.

Program bo obiskovalcem na voljo ves dan: med 11. in 16. uro bodo potekali vodeni ogledi in delavnice, čarodejska predstava Joleta Coleta bo ob 11.30 in 14.30, izbor najizvirnejšega klobuka in metle pa ob 12.15 in 15.15.

Vstopnina znaša 7 evrov na osebo, družinska vstopnica 20 evrov (za do štiri osebe), najmlajši do 3. leta pa vstopajo brezplačno.