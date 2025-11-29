Šok za oboževalce, poslavlja se priljubljena slovenska rock skupina

Galerija
Dan D, priljubljena glasbena skupina, na silvestrovo vabi v Novo mesto, kjer ne bodo zaigrali le na zadnji večer letošnjega leta, ampak bo to tudi njihov zadnji koncert, saj se po 30 letih skupnega dela dokončno poslavljajo. Na album Knjiga pohval in pritožb, ki je izšel leta 2019, je skupina uvrstila skladbo Morilec z besedilom, v katerem so potihoma napovedali svoj konec. Zgodil naj bi se maja istega leta na koncertu v Križankah, pa se je skupina pod vtisom čustev, ki so preplavila avditorij, odločila, da ga začasno odloži.
Skupina, ki je v različnih zasedbah izdala 10 albumov, prejela številne nagrade, nastopila na največjih in najintimnejših prizoriščih doma in širše ter s svojimi uspešnicami zaznamovala življenja nekaj generacij poslušalcev, se bo od tistih, ki so jo vsa leta spremljali, podpirali in navdihovali, poslovila tudi z zadnjim albumom, ki ga trenutno snema s producentom Žarkom Pakom, izšel pa bo konec decembra.
