Dan v kaotičnem življenju mlade družine

Začelo se je snemanje novega slovenskega celovečernega filma S pogledom na morje. Gre za prvenec režiserke Katarine Morano, poroča Slovenski filmski center (SFC). Snemanje bo še februarja večinoma potekalo na slovenski obali, nekaj dni pa tudi v Novem Vindolskem na Hrvaškem in v Ljubljani. »S pogledom na morje je en dan in ena noč v kaotičnem življenju ljubeče mlade družine, ki se, medtem ko se trudi izstopiti iz spirale prekarnosti, vanjo vse bolj pogreza. Scenarij sta napisala režiserka in Žiga Divjak,« je o novi filmski pridobitvi zapisal SFC.

Scenarij sta napisala režiserka Katarina Morano in Žiga Divjak.

Tetris življenja

»S filmom S pogledom na morje želim ujeti dan v življenju mlade družine, ujete v spiralo negotove prekarnosti – dan, ki najbolj spominja na igro tetrisa na najhitrejši ravni, kjer že ena napačna poteza povzroči, da se vse v hipu sesuje. To je občutek, ki ga želimo ujeti: kako je biti mlada mati iz obalnega turističnega mesta, ki ob petih zjutraj kuha rižoto za kosilo in še ne ve, kdo bo popoldne sploh lahko prevzel njena dva otroka iz vrtca. Ve le to, da jim niti danes zagotovo ne bo uspelo peljati psa na sprehod,« je ob začetku snemanja povedala režiserka.

Kako je biti mlada mati, ki ob petih zjutraj kuha rižoto za kosilo in še ne ve, kdo bo popoldne prevzel njena dva otroka iz vrtca.

V glavni vlogi nastopa Maruša Majer skupaj z Iztokom Drabikom Jugom. V ostalih vlogah nastopajo še Kaja Petrovič, Jerko Marčić, Jana Zupančič, Janez Škof, Marjuta Slamič, Gregor Zorc in Nataša Tič Ralijan. Sodelujejo še direktor fotografije Domen Martinčič, scenografinja Neža Zinajić, kostumografinja Tina Pavlović, oblikovalka maske Kyriaki Melidou in montažer Andrej Nagode. Producenta filma sta Katja Lenarčič in Danijel Hočevar, koproducentka je Ioanna Bolomyti, direktor filma pa Luka Peterca.

Padla je prva klapa prvenca S pogledom na morje režiserke Katarine Morano.

Katarina Morano, rojena 1988., je scenaristka in režiserka, ki je magistrirala iz filmske režije na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Prejela je dve akademijski Prešernovi nagradi, njen diplomski film Kam je bil nominiran za študentskega oskarja, njen magistrski film Ljubljana – München 15:27 pa je prejel posebno omembo žirije na Sarajevskem filmskem festivalu ter bil prikazan v sklopu sekcije obetavnih mladih filmskih režiserjev in režiserk Future Frames na festivalu v Karlovih Varih.

»Snemanje poteka pod okriljem produkcijske hiše Vertigo v koprodukciji z Atalante Productions iz Grčije in RTV Slovenija. Sofinancerji so SFC in Grški center za film in avdiovizualne medije (Hellenic Film & Audiovisual Center) v sodelovanju s filmskim studiem Viba film. Razvoj projekt je podprla Kreativna Evropa – Media,« je še sporočil SFC.