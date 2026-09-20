Danes mineva 24 let od smrti Nejca iz Bepopa: star je bil komaj 17 let (FOTO)

Skupina Bepop je bila takrat na samem začetku izjemno uspešne poti. Bepop so sestavljali Tinkara Fortuna, Alenka Husić, Ana Praznik, Simon Meglič in Nejc Erazem, med zvezde pa jih je izstrelila predvsem uspešnica Ti si moje sonce. Prvi album Bodi zvezda je izšel le štiri dni pred tragedijo.

Nesreča se je zgodila le nekaj sto metrov od doma

Nejc se je 20. septembra 2002 okoli 13.50 z motorjem vozil po lokalni cesti pri Mirni. Po takratnih podatkih je vozil pravilno, ko mu je voznik kombiniranega vozila, ki je bil tudi družinski prijatelj, odvzel prednost. Nejc je močno zaviral, padel z motorjem in silovito trčil v prednji del vozila. Zaradi hudih poškodb so ga prepeljali v novomeško bolnišnico, kjer so se zdravniki še več ur borili za njegovo življenje. Umrl je okoli 17. ure.

Star je bil komaj 17 let oziroma tik pred 18. rojstnim dnevom. Njegova smrt je kot strel odjeknila po vsej Sloveniji, predvsem med mladimi, ki so Bepop spremljali že od televizijskih avdicij.

Bili so popularni, Nejca na žalost ni več. FOTO: Arhiv skupine

Bepop so se morali odločiti, ali bi sploh nadaljevali

Le dva dni pozneje se je na Mirni od njega poslovila množica sorodnikov, prijateljev, glasbenih kolegov in oboževalcev. Na kraju nesreče in na pokopališču so mladi prižigali sveče ter puščali pisma in fotografije. Takratni zapisi pričajo o tem, kako močno se je Nejc v zelo kratkem času vtisnil v zavest občinstva. V enem od prispevkov iz leta 2002 so ga opisali kot najstniškega idola, ki je s karizmo in odprtostjo osvojil predvsem mlajše poslušalce. Sam je pogosto ponavljal misel: »Kar počneš, počni s poštenim srcem.«

Po tragediji je skupina ostala pred težko odločitvijo. Založba jim je ponudila več možnosti, in sicer ali da prenehajo, da v skupino vključijo nekoga od izpadlih tekmovalcev Popstars ali pa da nadaljujejo kot četverica. Odločili so se za slednje. Njihova naslednja turneja je bila razprodana, vendar so članice pozneje pripovedovale, da je bilo obdobje po Nejčevi smrti izjemno težko. Nastopi so bili prežeti z žalovanjem, nekatere pesmi pa so zaradi čustev komaj zmogli odpeti do konca. Skupina je v prvotni zgodbi delovala še nekaj let, nato pa se je leta 2005 razšla. Ana, Tinkara in Alenka so se leta 2019 ponovno združile kot Bepop oziroma pozneje Bepop Ladies.

Dekleta danes nastopajo brez Simona. FOTO: Mediaspeed.net/Nejc Bela

Na Nejca niso pozabili nikoli

Njegove nekdanje glasbene kolegice so se mu skozi leta večkrat javno poklonile. Ob 20. obletnici njegove smrti so skupaj z njegovo mlajšo sestro Evo Erazem posnele novo različico pesmi Moje sonce. Eva se je rodila šele dve leti po Nejčevi smrti, zato svojega brata nikoli ni spoznala. Leta 2022 so Bepop Ladies v videospotu za pesem Brez kril uporabile tudi arhivske, dotlej še neobjavljene posnetke Nejca z avdicij, snemanj, intervjujev in iz zakulisja.

Novembra 2024 bi Nejc dopolnil 40 let. Članice Bepopa so mu takrat posvetile akustično različico pesmi Bodi zvezda in poudarile, da jo že vsa leta pojejo z mislijo nanj.