Dare Kaurič se po glasbenem premoru vrača z novo pesmijo (VIDEO)

Po skoraj enoletnem premoru, ko je užival v uspehu svoje prejšnje pesmi Kristalno jasno, ki je osvojila Festival melodije morja in sonca ter radijske valove, se Dare Kaurič vrača na glasbeno sceno z novo skladbo Bedak. Za besedilo je tokrat poskrbel legendarni Drago Mislej - Mef, ki je po dolgem čakanju vendarle našel čas, da Daretu napiše zgodbo o bedaku.

Daretu je bilo besedilo všeč in nastala je pesem, ki pritegne s svojim pop reagge ritmom. Kaurič je sicer že skoraj štiri desetletja naša glasbena­ ­stalnica. Sprva je deloval v punk zasedbi Kuzle, nato pa v pop reggae skupini King­ston.

Pesem govori o človeku, ki zaradi lastne lahkomiselnosti ali impulzivnosti izgubi ljubezen. Ostaja ujet v svojo naravo in napake nenehno ponavlja. Za videospot je poskrbel režiser Tine Mažgon, AI vizualne elemente pa je prispeval Nikola Klavžar. Videospot za pesem so posneli v Rudniški dvorani, scenarij zanj pa je napisal kar Kaurič sam.