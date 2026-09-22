Dare Kaurič si je podaril pesem

Dare Kaurič tudi tokrat ostaja zvest svojemu slogu – iskrivemu iskanju novih idej v glasbi in besedilih. V novi skladbi Ne delajo več takih, kot smo mi, se poigrava z nostalgijo, pristnostjo in občutkom, da je bila nekoč vsaka generacija nekoliko bolj »ta prava«. Pesem je hudomušen poklon romantiki stare šole, a hkrati ironičen pogled na prepričanje, da so bile prejšnje generacije nekaj posebnega. »Pesem slavi romantiko stare šole, hkrati pa se iz nje tudi ponorčuje,« pravi Kaurič.

Skladba ima zanj poseben pomen, saj si jo je podaril za rojstni dan. »To je darilo za moj rojstni dan, ki sem si ga podaril kar sam. Seveda pa so tudi darila drugih dobrodošla,« se pošali. Pesem je dobila tudi nenavaden videospot, ki je nastal v sodelovanju z UI-režiserjem Nikolo Klavžarjem. Kaurič pravi, da bi bil njegov scenarij v resničnem okolju skoraj neizvedljiv brez proračuna, primerljivega s kakšnim velikim filmskim spektaklom. Ob tem pušča odprto še vprašanje iz naslova: ali takih res ne delajo več – ali jih je danes samo težje prepoznati?