  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOV TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

David Amaro je navdušil hrvaško žirijo, na njegov nastop se je odzvala tudi španska zvezdnica

Slovenski pevec je v prvi epizodi šova Tvoje lice zvuči poznato zmagal s preobrazbo v špansko pevko Melody.
V hrvaškem šovu je navdušil s prepričljivo interpretacijo in energičnim nastopom. FOTO: TLZP

V hrvaškem šovu je navdušil s prepričljivo interpretacijo in energičnim nastopom. FOTO: TLZP

Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK

Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK

Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP

Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP

V hrvaškem šovu je navdušil s prepričljivo interpretacijo in energičnim nastopom. FOTO: TLZP
Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK
Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP
Kaja Grozina
 10. 3. 2026 | 05:33
3:11
A+A-

Slovenski pevec David Amaro je eden od tekmovalcev nove sezone priljubljenega hrvaškega šova Tvoje lice zvuči poznato. Gre za zabavno-glasbeni televizijski format, v katerem se znani obrazi vsak teden preobrazijo v svetovno znane glasbenike ter na odru poustvarijo njihove nastope – od vokalne interpretacije do gibov, mimike in celotne odrske prezence. Prav zahtevnost teh transformacij je tisto, kar oddajo uvršča med najbolj priljubljene zabavne formate v regiji.

Že v prvi oddaji je Amaro poskrbel za enega bolj opaznih trenutkov večera. Na odru se je prelevil v špansko pevko Melody, ki je širši evropski javnosti znana po nastopu na Evroviziji. Slovenski pevec je občinstvo presenetil s prepričljivo interpretacijo, energičnim nastopom in izjemno natančno odrsko preobrazbo, s katero je zadel tako glas kot tudi značilno odrsko držo pevke.

Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK
Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK

»Mislila sem, da poje ženska«

Njegova transformacija je navdušila žirijo. Igralka Martina Tomčić je po nastopu dejala, da je bila ob poslušanju prepričana, da na odru poje ženska, tako prepričljiva je bila njegova interpretacija, igralec Goran Navojec je vtise po njegovem nastopu opisal kot pravo »navdušenje«. Glasbenik Mario Roth je pohvalil njegovo odrsko energijo in dodal, da je bil nastop izjemno prepričljiv ter tehnično zelo natančen, igralec Enis Bešlagić pa je poudaril, da Amaro na odru izžareva velik talent in energijo, kar po njegovih besedah napoveduje zanimivo in napeto sezono šova. Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody, ki je objavo delila na svojem Instagramu z več kot milijon sledilci.

Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP
Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP

Oddaja Tvoje lice zvuči poznato sicer slovi po tem, da tekmovalce vsak teden postavi pred povsem nov izziv. Preobrazbe so pogosto zelo različne, od pop zvezd do rock ikon ali celo povsem drugačnih glasbenih žanrov. Tekmovalci morajo poleg petja osvojiti tudi gibe, mimiko in karakter izvajalca, kar zahteva veliko priprav, vaje in igralske spretnosti. V prvi epizodi nove sezone je Amaro s svojo preobrazbo v špansko pevko Melody navdušil žirijo in gledalce ter osvojil zmago.

Format oddaje je dobro znan tudi slovenskim gledalcem, pri nas smo ga v preteklosti spremljali pod naslovom Znan obraz ima svoj glas. V njem so se znane slovenske osebnosti vsak teden preobrazile v svetovne glasbene zvezde in na odru poustvarjale njihove največje uspešnice. V slovenski različici oddaje je David Amaro nastopil kot tekmovalec, zato zahtevne transformacije in odrske preobrazbe zanj niso neznanka. Že takrat je pokazal, da se dobro znajde v različnih glasbenih slogih in da se zna popolnoma vživeti v lik izvajalca, ki ga upodablja. Sodelovanje v hrvaški različici šova mu prinaša priložnost, da se predstavi širšemu regionalnemu občinstvu in pokaže svoje vokalne ter odrske sposobnosti tudi zunaj slovenskih meja. Začetek je zelo obetaven, sezona pa se šele dobro začenja. 

Več iz teme

David AmaroglasbapevecHrvaškaSlovenijaMelody
ZADNJE NOVICE
07:45
Bulvar  |  Domači trači
BALETNA PREDSTAVA

V Mariboru je bila svetovna premiera Tramvaja Poželenje: Turcujevi čestitala tudi predsednica Pirc Musar

Valentina Turcu je dramo Tennesseeja Williamsa spremenila v baletno predstavo, ki je navdušila občinstvo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor.
Marko Pigac10. 3. 2026 | 07:45
07:29
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Ta slovenski igralec je zaigral v novi seriji o Robinu Hoodu, v seriji tudi znan tuji igralec (VIDEO)

Igralec Klemen Novak igra desno roko nottinghamskega šerifa. Na programu Epic drama tudi nanizanka Nevarna razmerja.
10. 3. 2026 | 07:29
07:28
Novice  |  Svet
TRESLO JE

»Mislil sem, da haluciniram«: Potres z magnitudo 6,1 stresel sosede: »Srečno, Italijani, Vezuv se prebuja!«

Potresi na globini več kot 300 kilometrov veljajo za globoke potrese. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali o materialni škodi.
10. 3. 2026 | 07:28
07:14
Premium
Bulvar  |  Glasba in film
IMPRESIVNO

V Sloveniji nameravajo podreti nov rekord s harmoniko. Z Avsenikovo Golico želijo nad kitajskega

Vsakdo, ki igra harmoniko, se lahko 17. maja pridruži prazniku na velenjski Visti. Ta sprejme okoli 30 tisoč ljudi, zato bo dogodek za občino velik logistični izziv.
Mojca Marot10. 3. 2026 | 07:14
06:55
Razno
SOJENJE 20. APRILA

Posiljevalca v zaporu mučijo

Tako trdi dolgoletni zapornik Mehmed Mahmutović. Na sodišču zdaj zaradi ropa.
Aleksander Brudar10. 3. 2026 | 06:55
06:53
Bulvar  |  Domači trači
KRAVATE, PULOVER IN BARVE MOČI

Kaj je garderoba politikov razkrila na soočenju pri Urošu Slaku

Kdo je prišel kot državnik in kdo kot upornik?
10. 3. 2026 | 06:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki