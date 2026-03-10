David Amaro je navdušil hrvaško žirijo, na njegov nastop se je odzvala tudi španska zvezdnica

Slovenski pevec David Amaro je eden od tekmovalcev nove sezone priljubljenega hrvaškega šova Tvoje lice zvuči poznato. Gre za zabavno-glasbeni televizijski format, v katerem se znani obrazi vsak teden preobrazijo v svetovno znane glasbenike ter na odru poustvarijo njihove nastope – od vokalne interpretacije do gibov, mimike in celotne odrske prezence. Prav zahtevnost teh transformacij je tisto, kar oddajo uvršča med najbolj priljubljene zabavne formate v regiji.

Že v prvi oddaji je Amaro poskrbel za enega bolj opaznih trenutkov večera. Na odru se je prelevil v špansko pevko Melody, ki je širši evropski javnosti znana po nastopu na Evroviziji. Slovenski pevec je občinstvo presenetil s prepričljivo interpretacijo, energičnim nastopom in izjemno natančno odrsko preobrazbo, s katero je zadel tako glas kot tudi značilno odrsko držo pevke.

Pevec David Amaro je navdušil žirijo in zmagal že v prvi epizodi. FOTO: LUKA MAČEK

»Mislila sem, da poje ženska«

Njegova transformacija je navdušila žirijo. Igralka Martina Tomčić je po nastopu dejala, da je bila ob poslušanju prepričana, da na odru poje ženska, tako prepričljiva je bila njegova interpretacija, igralec Goran Navojec je vtise po njegovem nastopu opisal kot pravo »navdušenje«. Glasbenik Mario Roth je pohvalil njegovo odrsko energijo in dodal, da je bil nastop izjemno prepričljiv ter tehnično zelo natančen, igralec Enis Bešlagić pa je poudaril, da Amaro na odru izžareva velik talent in energijo, kar po njegovih besedah napoveduje zanimivo in napeto sezono šova. Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody, ki je objavo delila na svojem Instagramu z več kot milijon sledilci.

Na družbenih omrežjih se je na njegov nastop odzvala tudi španska pevka Melody. FOTO: TLZP

Oddaja Tvoje lice zvuči poznato sicer slovi po tem, da tekmovalce vsak teden postavi pred povsem nov izziv. Preobrazbe so pogosto zelo različne, od pop zvezd do rock ikon ali celo povsem drugačnih glasbenih žanrov. Tekmovalci morajo poleg petja osvojiti tudi gibe, mimiko in karakter izvajalca, kar zahteva veliko priprav, vaje in igralske spretnosti. V prvi epizodi nove sezone je Amaro s svojo preobrazbo v špansko pevko Melody navdušil žirijo in gledalce ter osvojil zmago.

Format oddaje je dobro znan tudi slovenskim gledalcem, pri nas smo ga v preteklosti spremljali pod naslovom Znan obraz ima svoj glas. V njem so se znane slovenske osebnosti vsak teden preobrazile v svetovne glasbene zvezde in na odru poustvarjale njihove največje uspešnice. V slovenski različici oddaje je David Amaro nastopil kot tekmovalec, zato zahtevne transformacije in odrske preobrazbe zanj niso neznanka. Že takrat je pokazal, da se dobro znajde v različnih glasbenih slogih in da se zna popolnoma vživeti v lik izvajalca, ki ga upodablja. Sodelovanje v hrvaški različici šova mu prinaša priložnost, da se predstavi širšemu regionalnemu občinstvu in pokaže svoje vokalne ter odrske sposobnosti tudi zunaj slovenskih meja. Začetek je zelo obetaven, sezona pa se šele dobro začenja.