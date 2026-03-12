David Byrne (ex Talking Heads) prvič v Puljski areni (FOTO)

Ameriški glasbenik David Byrne, nekdanji frontman legendarne skupine Talking Heads, bo v nedeljo, 28. junija, prvič nastopil v Puljski areni.

Eden najvplivnejših glasbenikov zadnjih desetletij prihaja v Pulj na krilih novega albuma Who Is the Sky?, po katerem je poimenovana tudi aktualna svetovna turneja. Album je izšel septembra lani in je njegov prvi studijski projekt po več letih ter prinaša značilno mešanico art popa, eksperimentalne glasbe in družbenega komentarja.

2009. je gostoval tudi v Sloveniji.

Na turneji Byrne nastopa s kar 13 glasbeniki, pevci in plesalci, med katerimi so tudi člani zasedbe, ki so sodelovali že pri njegovem odmevnem projektu American Utopia. Njegovi koncerti slovijo po prepletanju glasbe, vizualne umetnosti in koreografije, zato jih mnogi opisujejo kot nekakšno kombinacijo koncerta in gledališkega spektakla.

Uspešna solo kariera

Byrne je svetovno prepoznavnost dosegel kot frontman newyorške new wave skupine Talking Heads, ki je zaznamovala glasbeno sceno poznih sedemdesetih in osemdesetih let. Po razpadu skupine leta 1991 je nadaljeval uspešno samostojno pot. Poleg številnih solo albumov se je posvečal filmu, gledališču in multimedijskim projektom, ustanovil pa je tudi glasbeno založbo Luaka Bop, ki je zahodnemu občinstvu približala številne inovativne glasbenike iz Afrike in Južne Amerike.

V svoji bogati karieri je prejel številne prestižne nagrade, med drugim Academy Award, Golden Globe Award, Grammy Award in posebno nagrado Tony Award, skupaj s skupino Talking Heads pa je bil sprejet tudi v Rock and Roll Hall of Fame.

Vrnitev na Hrvaško

Koncert v Puljski areni bo Byrnov četrti nastop na Hrvaškem. Leta 1982 je tam nastopil še kot član skupine Talking Heads, medtem ko je v Sloveniji nazadnje gostoval leta 2009, ko je v ljubljanskih Križankah pripravil odmeven glasbeno-plesni spektakel.

Koncert organizira agencija Mars Music koncerti in je del aktualne svetovne turneje ob izidu njegovega novega albuma. FOTO: Christine Mitchell

Poleg številnih solo albumov se je posvečal tudi filmu, gledališču in multimedijskim projektom. FOTO: Christine Mitchell

Novi album je napovedal tudi singel T-Shirt, ki ga je Byrne ustvaril skupaj s svojim dolgoletnim sodelavcem Brianom Enom. Pesem združuje značilen elektro pop z rahlo humorističnim, a hkrati iskrenim političnim komentarjem, zaradi česar je hitro postala ena najbolj priljubljenih skladb na aktualni turneji. Koncert organizira agencija Mars music koncerti in je del aktualne svetovne turneje ob izidu njegovega novega albuma.