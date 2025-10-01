David in Mark sta se zaljubila v isto (VIDEO)

Slovenska glasbena scena je dobila novo energično skladbo, ki bo zagotovo dvignila razpoloženje na vsakem dogodku. Veš, ti boš moja je naslov pesmi v živahnih ritmih, ki jo v duetu predstavljata David Kos in Mark Tivadar. Z živahno melodijo in hudomušno zgodbo pesem že osvaja poslušalce po vsej Sloveniji in se hitro uvršča med najbolj deljene domače glasbene novosti. Besedilo je napisal slepi Sebastjan Kamenik, melodijo in aranžma je delo Tomija Valenka, ki je skladbo v lastnem studiu tudi posnel, za back vokale ima zasluge Suzana Mally, za scenarij in režijo videospota pa Boštjan Cerar.

Videospot sta posnela na kmetiji Štajerski cvet.

Vokalna interpretacija Davida in Marka je polna igrivosti, kar skladbo naredi idealno za radijske valove, spletne platforme in glasbene oddaje. Pesem nam odstira dogajanjem med dvema fantoma, ki se zaljubita v isto dekle, njuna tekmovalnost pa privede do prepira. To izkoristi še eden, tretji, tihi opazovalec, ki medtem osvoji dekletovo srce. Zgodba se zaključi z znanim slovenskim pregovorom Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Glavno vlogo dekleta je v videospotu, ki so ga posneli na kmetiji Štajerski cvet v Andrencih, znani po slikoviti kulisi, odigrala Nastja Rataj, ki je bila v tej vlogi zelo prepričljiva in šarmantna. Kmetija Štajerski cvet je znana po organizaciji številnih kulturnih dogodkov in gostoljubju, zato sta David in Mark hvaležna tudi Vesni Kodrič, ki je omogočila snemanje videospota na tej edinstveni lokaciji, kjer je ekipa izkoristila več ambientov, ki so prispevali k vizualni raznolikosti, od kozolca do apartmaja, ki je služil intimnejšim trenutkom, pa vse do poker sobe in kleti. Slednja je bila prizorišče zmenka in razkritja čustev, svoje je dodal muzej v stari hiši, poln predmetov, ki so jih nekoč uporabljali stari starši.

»Vse to da zgodbi nostalgično noto in simbolizira preteklost, ki se prepleta s sedanjostjo. Vsak kotiček kmetije je bil premišljeno izbran,« pravita David in Mark. Veš, ti boš moja je torej pesem, ki s poskočnimi ritmi, prepoznavno zgodbo in kakovostno produkcijo predstavlja svež veter v slovenski glasbi. MOJCA MAROT