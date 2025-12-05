Dedka Vinko in Jože: »Vsak se je že kdaj zlagal«

»Vsak se je že kdaj zlagal. Tisti, ki se ni, naj prvi vrže kamen. Laž je laž tudi, če ji rečemo majhna bela laž. A težava je, če te na laži kdo ujame. Takrat bi se najraje vdrl v zemljo in od sramu se topiš kot sneženi mož na plaži,« zgodbo, ki sta jo strnila v najnovejšo skladbo z naslovom Sneženi mož na plaži, opišeta Vinko Koretič in Jože Andrejaš, ki nastopata pod imenom Dedka na svobodi. Besedilo je napisal Andrejaš skupaj z Milo Sophio Andreas, melodijo sta Andrejaš in Koretič ustvarila skupaj z Daretom Kauričem. Glasbene poti sta Dedka na svobodi prepletla že v mladosti, ko sta skupaj igrala in pela v bendu, nato ju je življenje ločilo za več kot 44 let.

Zdaj, ko sta v pokoju, sta znova združila moči in ustvarjata ter živita mladostne sanje. Ko se jima je odprl ustvarjalni tok, sta imela v hipu posnetih 18 avtorskih pesmi, načrtujeta izdajo petih singlov z videospoti, prihodnje leto pa izdajo albuma. »Redno in pridno vadiva z bendom, letos naju čaka še nekaj večjih koncertov, gostovanj na radijskih in televizijskih postajah, nastopala sva že v ljubljanski mestni hiši, festivalni dvorani na Bledu, v Škofji Loki in drugod. Verjameva, da nikoli ni prepozno za uresničitev sanj, in z najino glasbo nehote sporočava prav to – naj se ljudje ne ustavijo zgolj pri razmišljanjih, temveč naj sanje tudi živijo in izstopijo iz svoje cone udobja,« pravita Dedka na svobodi.