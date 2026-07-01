Dedki rocka se ne dajo, na odru se še vedno počutijo kot najstniki (FOTO)

Ko večina ljudi pri 70 razmišlja o mirnejšem tempu življenja, vrtnarjenju ali vnukih, člani skupine Deep Purple počnejo nekaj povsem drugega - snemajo nov album in pakirajo kovčke za novo svetovno turnejo. Rockovski veterani, ki so pustili neizbrisen pečat v zgodovini glasbe, bodo 3. julija izdali svoj novi studijski album Splat! Pri tem pa ne gre za še eno zbirko največjih uspešnic ali nostalgičen pogled nazaj. Skupina zatrjuje, da je to njihovo najmočnejše in najbolj energično delo v zadnjih desetletjih. Celo več, pravijo, da jih novi album po duhu spominja na zlata 70. leta prejšnjega stoletja, ko so nastale pesmi, ki jih danes pozna skoraj vsak ljubitelj pop glasbe.
Zjutraj prideš v studio brez posebnih idej, popoldne pa imaš pred seboj novo pesem.
Tudi tisti, ki morda ne vedo veliko o zgodovini skupine, zagotovo prepoznajo legendarni kitarski uvod iz pesmi Smoke on the Water. Ta skladba že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini rocka in je mnogim predstavljala prve korake v svet kitare. Skupino Deep Purple so ustanovili že leta 1968 in so prodali več kot 120 milijonov albumov, trdijo pa, da še zdaleč niso rekli zadnje. Pevec Ian Gillan, ki ga oboževalci poznajo po značilnem glasu in energiji, pravi, da današnja različica skupine deluje bolje, kot bi kdo pričakoval. Po njegovih besedah zdaj zvenijo kot sodobna različica Deep Purple iz najslavnejših časov. Pri novem albumu so ponovno sodelovali s producentom Bobom Ezrinom, ki je skozi desetletja sodeloval z nekaterimi največjimi imeni glasbene industrije, med njimi s skupinama Kiss in Pink Floyd.