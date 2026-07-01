Dedki rocka se ne dajo, na odru se še vedno počutijo kot najstniki (FOTO)

Ko večina ljudi pri 70 razmišlja o mirnejšem tempu življenja, vrtnarjenju ali vnukih, člani skupine Deep Purple počnejo nekaj povsem drugega - snemajo nov album in pakirajo kovčke za novo svetovno turnejo. Rockovski veterani, ki so pustili neizbrisen pečat v zgodovini glasbe, bodo 3. julija izdali svoj novi studijski album Splat! Pri tem pa ne gre za še eno zbirko največjih uspešnic ali nostalgičen pogled nazaj. Skupina zatrjuje, da je to njihovo najmočnejše in najbolj energično delo v zadnjih desetletjih. Celo več, pravijo, da jih novi album po duhu spominja na zlata 70. leta prejšnjega stoletja, ko so nastale pesmi, ki jih danes pozna skoraj vsak ljubitelj pop glasbe.

Zjutraj prideš v studio brez posebnih idej, popoldne pa imaš pred seboj novo pesem.

Tudi tisti, ki morda ne vedo veliko o zgodovini skupine, zagotovo prepoznajo legendarni kitarski uvod iz pesmi Smoke on the Water. Ta skladba že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini rocka in je mnogim predstavljala prve korake v svet kitare. Skupino Deep Purple so ustanovili že leta 1968 in so prodali več kot 120 milijonov albumov, trdijo pa, da še zdaleč niso rekli zadnje. Pevec Ian Gillan, ki ga oboževalci poznajo po značilnem glasu in energiji, pravi, da današnja različica skupine deluje bolje, kot bi kdo pričakoval. Po njegovih besedah zdaj zvenijo kot sodobna različica Deep Purple iz najslavnejših časov. Pri novem albumu so ponovno sodelovali s producentom Bobom Ezrinom, ki je skozi desetletja sodeloval z nekaterimi največjimi imeni glasbene industrije, med njimi s skupinama Kiss in Pink Floyd.

Pevec Ian Gillan pravi, da zvenijo kot v najboljših časih. FOTO: Deep Purple

Zanimivo je tudi, da nove pesmi niso nastajale po natančnem načrtu. Že 77-letni bobnar, edini član, ki je v skupini od prvega dne, pravi, da je prav spontanost njihov zaščitni znak. »Zjutraj prideš v studio brez posebnih idej, popoldne pa imaš pred seboj novo pesem,« je povedal. Naslov Splat! na prvi pogled deluje igrivo, skoraj kot zvok iz stripa, a za njim stoji precej resnejša zgodba. Album govori o koncu človeštva, vendar ne kot o katastrofi ali uničenju. Gre bolj za razmišljanje o spremembi, preobrazbi in svetu po njem. Dedke rocka namesto počitka torej letos čaka kar naporna turneja. Imeli bodo 86 koncertov v 28 državah na treh celinah. Mnogi precej mlajši glasbeniki bi ob takšnem urniku verjetno obupali že po nekaj tednih. In v čem je skrivnost njihove vzdržljivosti? Morda jo je najbolje opisal prav Paice, ki je z nasmehom dejal: »Ko stopiš na oder, si vedno star 15 let.«

Dedki gredo na svetovno turnejo! FOTO: Deep Purple

Bobnar Ian Paice je v skupini od njenega prvega dne. FOTO: Deep Purple