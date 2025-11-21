  • Delo d.o.o.
NOVA SKLADBA

Dejan Dogaja z Barbaro na varno vožnjo

Priljubljeni glasbenik je za nov videospot izbral vozni poligon.
Na snemanju so se vsi odlično zabavali. FOTO: ROK DEŽELAK

Na snemanju so se vsi odlično zabavali. FOTO: ROK DEŽELAK

Z Barbaro sta se spoznala po »nezgodi« na poligonu. FOTO: ROK DEŽELAK

Z Barbaro sta se spoznala po »nezgodi« na poligonu. FOTO: ROK DEŽELAK

Dejan bo decembra pogost gost na odrih po vsej Sloveniji. FOTO: ŽAN BETI

Dejan bo decembra pogost gost na odrih po vsej Sloveniji. FOTO: ŽAN BETI

Na snemanju so se vsi odlično zabavali. FOTO: ROK DEŽELAK
Z Barbaro sta se spoznala po »nezgodi« na poligonu. FOTO: ROK DEŽELAK
Dejan bo decembra pogost gost na odrih po vsej Sloveniji. FOTO: ŽAN BETI
Roman Turnšek
 21. 11. 2025 | 10:42
2:53
A+A-

Dejan Dogaja je izdal novo skladbo z naslovom Barbara. Za prizorišče videospota si je izbral poligon v Centru varne vožnje, zgodba pa se odvije tako, da voznica Barbara trči v njegov avto, kar je obenem začetek njune zgodbe. Snemanje je bilo posebna dogodivščina tudi za Dejana, saj se je spomnil svojih začetkov za volanom.

Z Barbaro sta se spoznala po »nezgodi« na poligonu. FOTO: ROK DEŽELAK
Z Barbaro sta se spoznala po »nezgodi« na poligonu. FOTO: ROK DEŽELAK
»Izpit za avto sem šel delat malce pozneje, kot je takrat bila navada pri mladostnikih oziroma pri moji generaciji. Večina, se spomnim, je izpit naredila že tam pri osemnajstih, devetnajstih. Sam sem se izpita lotil po dvajsetem letu,« pravi. Takrat je že bil na glasbeni sceni in priljubljen, a se je na nastope najpogosteje vozil z vlakom. Kasneje si je omislil šoferje, kot se rad pošali. »Na vaje in nastope so me nato vozili starši ali kolegi iz banda,« razkrije. A danes je situacija povsem drugačna. »Zaradi nastopov po vsej Sloveniji res veliko vozim in avto je postal moj drugi ali pa začasni dom, saj v njem in na cesti preživim veliko časa,« pove.

Po pravilih in predpisih

Ponovno se je podal na poligon varne vožnje. »Res smo se zabavali in preizkusili skoraj vse ovire poligona na snemanju novega videospota,« izda. A kljub kilometrini, ki jo ima za volanom, na teh poligonih ni vse ravno lahko in tudi prav vse ne gre vedno kot po maslu. Na cesti je promet in drugačna zbranost, na poligonu pa je zgodba drugačna. Če na cesti ne glede na omejitve hitrosti človek kdaj pritisne na plin, na poligonu tega ni. In voznika lahko mimogrede upočasni in zmede tudi to, da je na majhnih razdaljah in relativno majhni lokaciji na kupu toliko prometnih znakov in ovir. Premagati, upoštevati in pravilno prevoziti pa moraš vse. Dejan na cesti ni izjema in kdaj pritisne na plin, a večinoma se drži predpisov in jih upošteva. Še posebno ponoči, ko odhaja na nastope ali se vrača z njih.

Počival bo šele januarja

Prihodnji mesec bo Dejan na poti še pogosteje. December je za glasbenike eden najbolj intenzivnih mesecev v letu. S skupino ga čaka več kot deset nastopov na mestnih trgih, pri prižigih prazničnih lučk in drugih decembrskih prireditvah po Sloveniji. Tudi na silvestrski večer bodo na odru, v Bovcu. »Decembra se z bandom res veselimo. Res je, da bo zelo delaven, vendar je januar pri nas običajno bolj sproščen. Takrat si lahko vzamemo čas za počitek, kakšen oddih v toplih krajih, ne smemo pa pozabiti niti na smučanje, saj smo vsi v bandu veliki ljubitelji tega zimskega športa,« še pove za konec. 

Dejan bo decembra pogost gost na odrih po vsej Sloveniji. FOTO: ŽAN BETI
Dejan bo decembra pogost gost na odrih po vsej Sloveniji. FOTO: ŽAN BETI

