Delovno poletje, pestra jesen: Ficker z novo pesmijo presegel 100.000 ogledov

Robert Ficker se bo oktobra udeležil Darfesta na Hrvaškem. FOTO: Osebni Arhiv

Glasbenik, kantavtor, kitarist in tekstopisecima za seboj pestre mesece. Sredi septembra je v Avditoriju Portorož nastopil na izboru za miss turizma, minuli konec tedna pa je sodeloval tudi na tridnevnem dobrodelnem koncertu za deklico, ki so ga pripravili na kmetiji Čož.

»Odpel sem vse svoje največje uspešnice ter se družil s številnimi drugimi glasbeniki. Zelo rad pomagam tistemu, ki pomoč resnično potrebuje, to me izpolnjuje. Obenem sem zelo ponosen, da je moja najnovejša skladba z naslovom Idemo na more na YouTubu v le slabih dveh mesecih zabeležila več kot 100.000 ogledov. To je res izjemno. Hkrati sem ravno izvedel, da sem bil sprejet na mednarodni hrvaški festival Darfest 2025 na Hrvaškem, ki bo 24. oktobra,« pove Ficker, za katerim je izjemno delovno poletje, in očitno bo takšna tudi jesen.

»Avgusta sem bil povabljen na še en zanimiv dogodek, Štrukljifest, ki sem ga prav tako popestril s svojim nastopom,« še pove.