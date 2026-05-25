Demon se ne ustavi, dokler te ne zlomi: ko se potovanje z avtodomom spremeni v boj za preživetje

Potem ko je mlad par priča grozljivi prometni nesreči, kmalu spozna, da kraja nesreče nista zapustila sama, saj se demonska prisotnost, imenovana Potnik, ne bo ustavila, dokler ju ne pokonča. Njuna življenjska pustolovščina z avtodomom se spremeni v nočno moro. Potovanje, polno neraziskanih in strašljivih predelov, ki potnike ves čas potovanja držijo v agoniji, nas čaka v nadnaravni grozljivki z naslovom Potnik (Passenger). Film je na ogled v slovenskih kinematografih od prejšnjega četrtka.

V središču zgodbe je mlad par, Tyler in Madi, ki se podata na potovanje. Ker ima Tyler idealizirano podobo o potovanju, pravem ameriškem road tripu kot iz romana Jacka Kerouaca (avtor romana Na cesti) ter rad sanjari, navduši še svoje dekle Madi, ki pa se bolj zaveda vseh nevarnosti, ki jih življenje na cesti prinese. V resnici gre za film o njiju, ki se zavzemata za to, kar si želita, hkrati pa poskušata ugotoviti, ali si to, kar si želita, želita prav z drug drugim.

Film je režiral André Øvredal, pod scenarij sta se podpisala T. W. Burgess in Zachary Donohue. Scenarista sta se odločila za nadnaravno, izjemno zlobno in vseobsegajočo grožnjo, ki potnike spremlja celotno pot in jih žene v smrt. V glavnih vlogah igrajo Lou Llobell, Jacob Scipio in Melissa Leo.

Zastrašujoče snemanje

Ameriški scenarist Zachary Donohue in britanski pisec grozljivk T. W. Burgess sta več let oboževala delo drug drugega. Burgess je uspešen avtor grafičnih romanov, stripov in zgodb (Malevolents, Early Haunts), Donohue pa je med drugim ustvaril grozljivko The Den iz leta 2013. »Druži naju afiniteta do dela drug drugega,« pravi Donohue. »Poleg tega je Thom iz Anglije, zato ima zaklete zgodbe zapisane v genih.« Povezala sta se prek neštetih zoomov, ko je prav vsak pogovor nanesel na grozljivke, kar je vodilo k temu, da sta se odločila združiti moči in ustvariti eno skupaj.

Burgess ugotavlja, da strašljive avtoceste najdemo po vsem svetu. »Oba sva imela afiniteto do filmov, kot je Avtoštopar. Spraševala sva se, zakaj še nihče ni posnel nečesa nadnaravnega.« pravi Burgess, Donohue pa dodaja: »Običajno so zgodbe o strašljivih cestah o nekom, ki je umrl na tej cesti in zdaj straši po njej – o določeni cesti, kjer straši. Midva sva želela narediti nekaj širšega, nekaj bolj strašljivega in preprosto demonskega. Kjer je vsaka cesta strašljiva in je vedno bila.«

»Želela sva narediti nekaj povsem drugačnega,« pravi Burgess. »Ne gre le za prikazen ceste, ampak za nekaj bolj zlobnega in vseobsegajočega. Kako pa to izgleda?« Začela sta raziskovati tipične stvari, ki lahko pestijo voznike, kot so dezorientacija, izguba občutka za čas, celo predrta pnevmatika, in se spraševala: »Kako bi to bilo videti, če bi šlo za strah?«​ Donohue trdi: »To ni bitje – ne prikaže se kar tako in te ubije. Del njegovega mita je, da te želi mučiti, te spremljati vso pot, dokler se dobesedno ne zlomiš, kar pogosto povzroči, da se žrtve same poženejo v smrt.«

Snemanje filma Potnik je bilo naravnost zastrašujoče. Glavni igralci in ustvarjalci so izpostavili, da so snemali na odprti cesti, ki je nepredvidljiva, potnikom so se dogajale grozljive, skoraj demonske stvari, snemali pa so na območju, kjer je moril znani morilec. »Bila sem na nekaj izletih, na tako norem pa še ne,« pa je izpostavila igralka Melissa Leo (dobitnica oskarja v filmu Borec).