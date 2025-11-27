Ditka navdušila tuje kritike

Kantavtorica, skladateljica, pevka in kitaristka Ditka, ki je v slovenskem glasbenem prostoru postala prepoznavna predvsem po uglasbljanju poezije slovenskih pesnikov, je 15. obletnico ustvarjalnega navdiha zaznamovala z izidom svojega šestega studijskega albuma, prvega v celoti v angleškem jeziku. V dvorani Siti Teatra je pripravila prav poseben koncert, zasnovan kot zapis iz dnevnika, obogaten z avtorskimi videoanimacijami. Poleg že uigrane ekipe sta se ji na odru pridružili vokalistka Sara Lamprečnik in violončelistka Tamara Gombač.

Ditka nas je začarala, ne le s svojim izjemnim glasom, ampak s svojimi pristnimi čustvi in besedili skladb, ki so bila napisana v najtežjih trenutkih in dolga leta skrita v zvezku njenih poezij. Seveda ni pozabila tudi na uspešnico, ki jo je že pred desetletjem ponesla med najprepoznavnejše glasbenike – Ne bodi kot drugi. Izvedba v angleškem jeziku obiskovalcev ni pustila ravnodušnih. Pisanje v angleškem jeziku Ditko spremlja že od njenih najstniških let. Prav vse skladbe, ki jih je ponesla čez meje naše dežele, so požele neverjeten odziv. Skozi leta so bile večkrat nagrajene na prestižnih skladateljskih tekmovanjih v tujini.