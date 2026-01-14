Divje vrtnice letos namenjene Slovenkam

Letošnji, že 37. tržaški filmski festival, ki se začne v petek, sekcijo Divje vrtnice posveča evropskim režiserkam. Letos bodo to ženski glasovi slovenske kinematografije, na sporedu bodo filmi Urške Djukić, Kukle, Maje Weiss, Sonje Prosenc in drugih. Program vključuje 13 celovečernih in 10 kratkih filmov, vključno z uspešnimi prvenci in naslovi, ki so se uveljavili na mednarodnih festivalih: to so zgodbe o življenju in odkritjih, o družbi, ki je oddaljena in hkrati presenetljivo blizu. Po predstavitvah ženskih avtoric iz Poljske, Gruzije, Ukrajine, Nemčije in Srbije bodo v središču pozornosti slovenske režiserke, ki s svojimi zgodbami gledalce popeljejo v dogodke, umeščene – če ne v namišljen čas – na obrobje Italije in v srednjo Evropo. Slovenija bo predstavljena v programu, ki ga festival zadnja leta posveča filmskim ustvarjalkam iz srednje in vzhodne Evrope, kurirala pa ga je Nerina T. Kocjančič, vodja promocije in distribucije v Slovenskem filmskem centru, s ciljem promocije novih ženskih pogledov.

37. FESTIVAL bo od 16. do 24. januarja.

Med predstavljenimi filmi sta Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić, katere zgodba o prijateljstvu in odraščajočih dekletih je nominirana za najboljši prvenec za evropsko filmsko nagrado in je slovenski kandidat za oskarja v letu 2026. Kukla se v svojem celovečernem prvencu Fantasy dotika vprašanj, povezanih s prehodom v odraslost, kompleksnostjo spola, želje in iskanja samega sebe. Dokumentarec Maje Doroteje Prelog Cent'anni (2024) z ljubeznijo in razumevanjem portretira režiserkinega partnerja, ki je preživel neozdravljivo bolezen in se podaja na naporno zmagovalno dirko Giro d'Italia, so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC). Na programu sta tudi Duhovnica Maje Prettner, ki je bila predstavljena na filmskem festivalu v Torinu leta 2024, intimna in eksistencialna zgodba o luteranski duhovnici, in Telo Petre Seliškar. Treba je omeniti Slepo pego Hanne Slak, Instalacijo ljubezni Maje Weiss in Zgodovino ljubezni Sonje Prosenc. Na ogled bodo še večkrat nagrajeni prvenci Ne bom več luzerka Urše Menart, Moja Vesna Sare Kern in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo Ester Ivakič. Od dokumentarnih filmov si bo občinstvo lahko ogledalo še V tišini življenja Nine Blažin in Ne pozabi me Anje Medved.

Med kratkimi filmi se bodo na velikem platnu zvrstili Srečno, Orlo! (2016) režiserke Sare Kern, Raj Sonje Prosenc (2019) in Kukline Sestre (2021). V uspešnici Babičino seksualno življenje (2021) Urška Djukić skupaj z Émilie Pigeard ilustrira položaj slovenskih žensk v prvi polovici 20. stoletja. Na programu bo tudi kratki animirani film Steakhouse Špele Čadež, Kako sem se naučila obešati perilo Barbare Zemljič (2023) ter kratki animirani Hobotnica banana mišmaš Milanke Fabjančič (2023), Tri tičice Zarje Menart (2024), Onkraj obraza Ane Resman (2024) in Maček med vrati Ane Čigon (2024).

Drugi filmi

Med 14 kratkih filmov v tekmovalnem sporedu festivala se je uvrstil film Temno brdo Vanje Miloša Jovanovića, ki je leta 2025 nastal v okviru študijskega programa Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Animirani celovečerni film Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Súkupa, Patrika Pašše in Jean-Clauda Rozeca bo predstavljen v programu za otroke. Tudi ta film se v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film in najboljši evropski film poteguje za letošnjo evropsko filmsko nagrado. V programu, ki nosi naslov Izven okvirjev, bodo prikazali dva slovenska filma: Zemljo krast režiserja Žige Virca in manjšinsko koprodukcijo Veter, govori mi režiserja Stefana Djordjevića, so še zapisali v SFC.

Film Kaj ti je deklica govori o dekliškem odraščanju. FOTO: Spok Films

Telo Petre Seliškar tokrat s prvo festivalsko projekcijo v Italiji FOTO: Leon Vidic