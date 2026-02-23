  • Delo d.o.o.
KO GLASBA POVEZUJE

Dobrodelni bobnar Soki, ki je slovenskim šolam podaril že več kot 700 glasbil

Marko Soršak - Soki je z dobrodelnim projektom 20 za 20 obogatil OŠ Gornja Radgona.
Mladi so z navdušenjem spremljali predstavitev glasbil. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

Mladi so z navdušenjem spremljali predstavitev glasbil. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL

Razveselil je več kot 600 učencev šole.

Razveselil je več kot 600 učencev šole.

Novi inštrumenti bodo obogatili pouk glasbene umetnosti.

Novi inštrumenti bodo obogatili pouk glasbene umetnosti.

Ravnateljica Nika Forjanič Huber, Marko Soršak - Soki in županja Urška Mauko Tuš skupaj s šolarji ob zaključku dobrodelnega dogodka

Ravnateljica Nika Forjanič Huber, Marko Soršak - Soki in županja Urška Mauko Tuš skupaj s šolarji ob zaključku dobrodelnega dogodka

Mladi so z navdušenjem spremljali predstavitev glasbil. FOTOGRAFIJE: OSTE BAKAL
Razveselil je več kot 600 učencev šole.
Novi inštrumenti bodo obogatili pouk glasbene umetnosti.
Ravnateljica Nika Forjanič Huber, Marko Soršak - Soki in županja Urška Mauko Tuš skupaj s šolarji ob zaključku dobrodelnega dogodka
Oste Bakal
 23. 2. 2026 | 07:30
3:06
Osnovno šolo Gornja Radgona je v teh dneh obiskal priznani slovenski bobnar Marko Soršak - Soki, ki je v okviru svojega dobrodelnega projekta 20 za 20 poskrbel za prav posebno glasbeno presenečenje. Projekt je namenjen podpori slovenskim osnovnim šolam z donacijami glasbil, saj želi otrokom omogočiti boljše možnosti za ustvarjanje in razvijanje glasbenega talenta.

Obisk je potekal v večnamenski športni dvorani, kjer so se zbrali učenci OŠ Gornja Radgona, učitelji in tudi nekaj staršev. Zbrane je nagovorila predsednica šolske otroške vlade Žana Ploj. Po krajšem glasbenem programu, v katerem so pod mentorstvom učitelja glasbene umetnosti Kristjana Borovšaka svoj talent predstavili člani šolskega banda s solistko Avo Rovšnik, je na oder stopil Marko Soršak - Soki in učencem predstavil svojo glasbeno pot in nekaj instrumentov. Ob koncu programa je sledilo veliko presenečenje: Soki je razkril, da vse predstavljene instrumente s pomočjo donatorjev podarja OŠ Gornja Radgona. Šola je prejela komplet bobnov, tri kitare in dva ojačevalnika, s čimer se je šolski glasbeni prostor pomembno obogatil.

Razveselil je več kot 600 učencev šole.
Razveselil je več kot 600 učencev šole.

Na oder je povabil tudi županjo Občine Gornja Radgona Urško Mauko Tuš, saj je občina prispevala sredstva za nakup enega izmed glasbil. Ravnateljica šole Nika Forjanič Huber se je ob tej priložnosti zahvalila Sokiju in županji ter poudarila, da glasba povezuje ljudi in spodbuja ustvarjalnost, dobrodelnost pa ogreje srca in utrjuje vrednote solidarnosti. Posebno zahvalo je namenila tudi Karmen Zorko Vukan, materi enega izmed učencev, ki je navezala stik z glasbenim gostom ter pomagala pri koordinaciji dogodka in iskanju donatorjev. S svojim prizadevanjem je pomembno prispevala k uspešni izvedbi dogodka in obogatitvi šolskega glasbenega prostora.

Podaril več kot 700 glasbil

Marko Soršak - Soki je v okviru projekta 20 za 20 šolam in zavodom po vsej Sloveniji doslej podaril že več kot 700 glasbil. Glasbila običajno podarja šolam in zavodom, občasno pa tudi nadarjenim posameznikom, ki si ustreznega instrumenta sicer ne bi mogli privoščiti. S tem bogati šolski glasbeni inventar ter otrokom odpira možnosti za igranje različnih instrumentov – od bobnov in tolkal do kitare in bas kitare.

Novi inštrumenti bodo obogatili pouk glasbene umetnosti.
Novi inštrumenti bodo obogatili pouk glasbene umetnosti.

OŠ Gornja Radgona, ki jo obiskuje okoli 600 učencev, je bila že 140. postaja projekta 20 za 20 v zadnjih 11 letih. Prva vključena šola je bila leta 2014 OŠ Žiri. »Projekt poteka že več kot deset let. Če seštejemo vse učence teh šol, pridemo do številke, ki presega 60.000 otrok. Lepo se sliši, mar ne,« je povedal Soki, ki je lahko upravičeno ponosen na svojo pobudo. Projekt se bo po vsej verjetnosti nadaljeval z obiskom in obdaritvijo Osnovne šole Apače. 

