Slovenski kitarist Mak Grgić, ki že vrsto let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike, ima nov razlog za slavje. Ameriška glasbena akademija ga je namreč že petič uvrstila med nominirance za prestižno nagrado grammy. Tokrat se bo za zlati gramofon potegoval z albumom A Six String Odyssey, ki ga je posnel kot član mednarodne zasedbe Six String Symphony.

Nominacije za 69. podelitev grammyjev so razglasili 16. novembra, zmagovalce pa bodo razkrili 7. februarja 2027 v Los Angelesu.

Snemali so tudi v legendarnem studiu Beatlesov

Album A Six String Odyssey, ki je izšel 21. avgusta letos, združuje klasično glasbo, sodobne instrumentalne pristope in različne glasbene tradicije. Del posnetkov je nastal v znamenitem londonskem studiu Abbey Road, kjer so med drugim ustvarjali legendarni Beatli, pri snemanju pa je sodeloval tudi Londonski simfonični orkester. Na albumu najdemo tudi sodobne priredbe znanih del, kot so Bachova Toccata, Albénizova Asturias in Spanish Romance, pa tudi izvirne skladbe zasedbe.

Six String Symphony sestavljajo glasbeniki z različnih koncev sveta. Poleg Grgića so pri projektu sodelovali kitaristi Russ Hewitt, Giovanni Piacentini in Gretchen Menn, pianistka Vivian Fang Liu ter violončelistka Tess Remy-Schumacher. Pridružili so se jim tudi gostujoči glasbeniki.

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Album je nominiran v kategoriji najboljšega sodobnega instrumentalnega albuma (Best Contemporary Instrumental Album). Konkurenca bo vse prej kot lahka. Med nominiranci so tudi priznani ameriški glasbenik Jon Batiste, saksofonist Donny McCaslin, Ben Wendel ter zasedba Snarky Puppy z orkestrom Metropole Orkest in dirigentom Julesom Buckleyjem.

Že petič med najboljšimi

Kot smo poročali že lani, je Grgić takrat prejel svojo četrto nominacijo, in sicer za album Slavic Sessions, ki ga je ustvaril skupaj s poljskim kitaristom Mateuszem Kowalskim. Pred tem se je med nominirance uvrstil z albumi Mak Bach, A Night in Upper Town in Entourer.

Grgić, ki je postal prvi slovenski doktor klasične kitare, se je uveljavil kot eden najuspešnejših slovenskih instrumentalistov na mednarodnem prizorišču. Nastopal je že v slovitem newyorškem Carnegie Hallu in koncertni dvorani Walt Disney Concert Hall v Los Angelesu, predava pa tudi na Univerzi v Južni Karolini.

Ni le glasbenik, temveč tudi podjetnik

Slovenski virtuoz se zadnja leta posveča tudi razvoju glasbenega izobraževanja. Je soustanovitelj in izvršni direktor ameriškega podjetja Notey, ki razvija interaktivno platformo za učenje glasbe s pomočjo umetne inteligence in elementov računalniških iger. Kot so sporočili iz podjetja, platformo uporablja že več kot 100.000 učencev in 60 šol.

Ob novi nominaciji je Grgić poudaril, da mu je skupinsko ustvarjanje prineslo posebno zadovoljstvo. Kot klasični kitarist namreč večino časa nastopa sam, delo s številnimi glasbeniki pa ga je znova spomnilo, kako veliko veselja lahko prinese skupno ustvarjanje. »Glasba je najboljša, ko si jo delimo, jo igramo in skupaj praznujemo,« je poudaril.

Ali bo peti poskus slovenskemu virtuozu prinesel tudi prvi grammy, bo znano februarja prihodnje leto.