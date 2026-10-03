»Dragi POP TV!« Gledalci opozarjajo na težave z obveznim ogledom oglasov, to sporočata ZPS in varuh konkurence

Piše nam bralka Barbara iz Radomelj v naši prilogi Vikend: »POP TV, razumem, spoštujem in sprejemam vašo odločitev, da oglasnih blokov ni mogoče preskočiti. Težava pa nastane, ko se program ne začne ob napovedani uri. V četrtek popoldne sem si želela ogledati torkov MasterChef, vendar zaradi novih pravil reklamnih blokov še vedno nisem mogla preskočiti. Ker se je oddaja začela ob 20:10, sem zamudila uvod, v katerem se predstavijo voditelji, zato nisem vedela, kako so bili izbrani tekmovalci in kakšen je namen izziva. Pred spremembo sem lahko ogled zavrtela nazaj do začetka oddaje in tako spremljala celoten uvod. Zdaj pa bi morala gledati še reklamne bloke prejšnje oddaje, kar gledalcem, ki vsebine spremljamo za nazaj, otežuje ogled. Menim, da je to nespoštljivo do gledalcev, ki se zanašamo na napovedane termine. Prosim za pojasnilo in razmislek, ali bi lahko poskrbeli, da se oddaje začnejo ob urah, ki so navedene v sporedu.«

Krivda pri operaterjih

Pop TV ji odgovarja: »Pri ogledu za nazaj mora biti oddaja dostopna od dejanskega začetka, uvoda pa ne bi smeli iskati v predhodni oddaji. Ogled za nazaj se razdeli glede na časovne oznake v elektronskem sporedu vašega operaterja. Včasih je začetek oddaje tam označen nepravilno, zato uvodni del ostane pri prejšnji programski vsebini. Na takšne napake redno opozarjamo in si hkrati prizadevamo, da bi bile oznake začetka oddaj čim bolj natančne.«

Operaterji zaračunavajo storitev, ki je blokirana

Čeprav vsi priznavajo, da je zahteva POP TV za blokado preskakovanja reklam povsem legitimna, pa se je v javnosti pojavilo vprašanje, ali so operaterji ravnali zakonito, ko so istočasno in družno to zahtevo podprli, čeprav jih večina kot dodatno storitev trži in zaračunava prav možnost t. i. časovnega preskoka, torej tudi preskakovanja reklam. Potrošnikom pa ni ostalo drugega kot da novo realnost sprejmejo, saj ponudnika na trgu, ki se Pro Plusu ne bi uklonil, ni bilo.

ZPS: protipravnega ravnanja ni

Ali je skupinska odločitev slovenskih operaterjev, da spoštujejo zahtevo POP TV torej sploh legalna, smo vprašali na Zvezo potrošnikov Slovenije. Predstavnica ZPS-a Goga Sredojević nam je pojasnila, da v opisanem primeru ne gre za kolektivno akcijo operaterjev, pač pa za odločitev izdajatelja TV programa PRO PLUS, kateri morajo operaterji slediti. Priznala je, da se je na ZPS obrnilo nekaj razočaranih potrošnikov, vendar po preučitvi situacije ugotavljajo, da ne morejo trditi, da so operaterji v omenjenem primeru ravnali protipravno. Na podlagi našega poizvedovanja so na ZPS v javnost poslali sporočilo, kjer potrjujejo, da poteza ni bila pravno sporna, pomeni pa poslabšanje storitev za potrošnika. »Čeprav v takšni omejitvi trenutno ne vidimo jasne pravne težave, odločitev obžalujemo. Potrošniki so ogled za nazaj dolga leta uporabljali tudi zato, ker jim je omogočal udobnejši način spremljanja televizije. Možnost preskakovanja oglasnih blokov je bila pomemben del te uporabniške izkušnje«, so izpostavili in opozorili: »Izdajatelji televizijskih programov bi se morali zavedati, da lahko z omejevanjem funkcionalnosti dosežejo tudi nasproten učinek od želenega: namesto večje izpostavljenosti oglasom lahko del gledalcev odvrnejo od spremljanja njihovih programov in jih še bolj usmerijo k drugim načinom gledanja vsebin.«

AVK: preučujemo

Za mnenje smo se obrnili tudi na Javno agencijo za varstvo konkurence. Potrdili so nam, da so z navedeno spremembo seznanjeni, a da agencija zaradi varstva interesov morebitnih postopkov ne razkriva podatkov o prejetih pobudah in morebitnih postopkih. »Agencija zadevo preučuje v okviru svojih pristojnosti in bo ukrepala v skladu z njimi, če bodo za to podani pogoji«, so potrdili.