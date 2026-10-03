  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKLAME BREZ PRESKOKA

»Dragi POP TV!« Gledalci opozarjajo na težave z obveznim ogledom oglasov, to sporočata ZPS in varuh konkurence

Naša največja komericalna televizija je pred kratkim uvedla blokado preskoka oglasov. Pojavljajo se tehnične težave, zaradi katerih je ogled TV-programa otežen.
Fotografija je simbolična.  
Fotografija je simbolična.  
E. N.
 3. 10. 2026 | 18:16
 3. 10. 2026 | 18:16
4:16
A+A-

Piše nam bralka Barbara iz Radomelj v naši prilogi Vikend: »POP TV, razumem, spoštujem in sprejemam vašo odločitev, da oglasnih blokov ni mogoče preskočiti. Težava pa nastane, ko se program ne začne ob napovedani uri. V četrtek popoldne sem si želela ogledati torkov MasterChef, vendar zaradi novih pravil reklamnih blokov še vedno nisem mogla preskočiti. Ker se je oddaja začela ob 20:10, sem zamudila uvod, v katerem se predstavijo voditelji, zato nisem vedela, kako so bili izbrani tekmovalci in kakšen je namen izziva. Pred spremembo sem lahko ogled zavrtela nazaj do začetka oddaje in tako spremljala celoten uvod. Zdaj pa bi morala gledati še reklamne bloke prejšnje oddaje, kar gledalcem, ki vsebine spremljamo za nazaj, otežuje ogled. Menim, da je to nespoštljivo do gledalcev, ki se zanašamo na napovedane termine. Prosim za pojasnilo in razmislek, ali bi lahko poskrbeli, da se oddaje začnejo ob urah, ki so navedene v sporedu.«

Krivda pri operaterjih

Pop TV ji odgovarja: »Pri ogledu za nazaj mora biti oddaja dostopna od dejanskega začetka, uvoda pa ne bi smeli iskati v predhodni oddaji. Ogled za nazaj se razdeli glede na časovne oznake v elektronskem sporedu vašega operaterja. Včasih je začetek oddaje tam označen nepravilno, zato uvodni del ostane pri prejšnji programski vsebini. Na takšne napake redno opozarjamo in si hkrati prizadevamo, da bi bile oznake začetka oddaj čim bolj natančne.«

Operaterji zaračunavajo storitev, ki je blokirana

Čeprav vsi priznavajo, da je zahteva POP TV za blokado preskakovanja reklam povsem legitimna, pa se je v javnosti pojavilo vprašanje, ali so operaterji ravnali zakonito, ko so istočasno in družno to zahtevo podprli, čeprav jih večina kot dodatno storitev trži in zaračunava prav možnost t. i. časovnega preskoka, torej tudi preskakovanja reklam. Potrošnikom pa ni ostalo drugega kot da novo realnost sprejmejo, saj ponudnika na trgu, ki se Pro Plusu ne bi uklonil, ni bilo. 

ZPS: protipravnega ravnanja ni

Ali je skupinska odločitev slovenskih operaterjev, da spoštujejo zahtevo POP TV torej sploh legalna, smo vprašali na Zvezo potrošnikov Slovenije. Predstavnica ZPS-a Goga Sredojević nam je pojasnila, da v opisanem primeru ne gre za kolektivno akcijo operaterjev, pač pa za odločitev izdajatelja TV programa PRO PLUS, kateri morajo operaterji slediti. Priznala je, da se je na ZPS obrnilo nekaj razočaranih potrošnikov, vendar po preučitvi situacije ugotavljajo, da ne morejo trditi, da so operaterji v omenjenem primeru ravnali protipravno. Na podlagi našega poizvedovanja so na ZPS v javnost poslali sporočilo, kjer potrjujejo, da poteza ni bila pravno sporna, pomeni pa poslabšanje storitev za potrošnika. »Čeprav v takšni omejitvi trenutno ne vidimo jasne pravne težave, odločitev obžalujemo. Potrošniki so ogled za nazaj dolga leta uporabljali tudi zato, ker jim je omogočal udobnejši način spremljanja televizije. Možnost preskakovanja oglasnih blokov je bila pomemben del te uporabniške izkušnje«, so izpostavili in opozorili: »Izdajatelji televizijskih programov bi se morali zavedati, da lahko z omejevanjem funkcionalnosti dosežejo tudi nasproten učinek od želenega: namesto večje izpostavljenosti oglasom lahko del gledalcev odvrnejo od spremljanja njihovih programov in jih še bolj usmerijo k drugim načinom gledanja vsebin.«

AVK: preučujemo

Za mnenje smo se obrnili tudi na Javno agencijo za varstvo konkurence. Potrdili so nam, da so z navedeno spremembo seznanjeni, a da agencija zaradi varstva interesov morebitnih postopkov ne razkriva podatkov o prejetih pobudah in morebitnih postopkih. »Agencija zadevo preučuje v okviru svojih pristojnosti in bo ukrepala v skladu z njimi, če bodo za to podani pogoji«, so potrdili.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Zveza potrošnikov SlovenijePop TVZPSPro PlustelevizijaoglaševanjeAVKoperaterjičasovni preskok
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZELIŠČNI RAJ

Čas določa rastlina, ne človek

Sonja in Urban sta v Trseku nad Marezigami na petih hektarjih istrske zemlje ustvarila edinstveno zgodbo. Poleg brina, smilja, sivke, lovorja, žajblja, rmana in šentjanževke gojita približno 300 oljk 13 sort, imata tudi krškopoljske prašiče ter 23 čebeljih panjev.
Moni Černe3. 10. 2026 | 19:00
18:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
ENO OSEBO ODPELJALI

Ponovno sta trčili dve motorni kolesi, ena oseba je po tem padla v globino

Zgodilo se je ob 13.23 v občini Radlje ob Dravi.
3. 10. 2026 | 18:51
18:16
Bulvar  |  Glasba in film
REKLAME BREZ PRESKOKA

»Dragi POP TV!« Gledalci opozarjajo na težave z obveznim ogledom oglasov, to sporočata ZPS in varuh konkurence

Naša največja komericalna televizija je pred kratkim uvedla blokado preskoka oglasov. Pojavljajo se tehnične težave, zaradi katerih je ogled TV-programa otežen.
3. 10. 2026 | 18:16
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SPIDVEJ

Mlada spidvejista Sven in Gregor: brez zavor proti svetovnemu vrhu

Sedemnajstletna Sven Cerjak in Gregor Zorko sta nova velika upa, oba svojo prihodnost že gradita na Poljskem. Za njima stojijo družine in izkušeni možje AMD Krško, pred njima so najmočnejše lige sveta.
Drago Perko3. 10. 2026 | 18:00
17:36
Bulvar  |  Domači trači
ALEJA

Katarina Benček v Aleji ostala brez povsem nove kamere: »Če je ne dobim nazaj, bom primorana na policijo« (FOTO)

Katarina Benček je bila v ljubljanski Aleji ob komaj 14 dni staro kamero. Ko se je vrnila ponjo, je ni bilo več. Na družbenih omrežjih zdaj poziva najditelja, naj jo vrne, sicer napoveduje prijavo policiji.
3. 10. 2026 | 17:36
17:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

S starostjo mišice venijo, preverite, kako lahko proces upočasnimo

Pomembno je, da dlje ostanemo gibljivi in samostojni.
3. 10. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki