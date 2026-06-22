Drama na odru! Znanemu pevcu (81) postalo slabo, pomagali so mu s kisikom (VIDEO)

Rod Stewart je poskrbel za strah med oboževalci, potem ko mu je med koncertom v ameriški zvezni državi Utah na odru postalo slabo, zaradi česar je bil nastop za kratek čas prekinjen, glasbenik pa je prejel zdravniško pomoč. Izčrpani 81-letni glasbenik je poiskal zdravniško pomoč, potem ko je pred občinstvom kazal znake resne oslabelosti.

Po navedbah očividcev in posnetkih, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, je pevec imel težave z dihanjem.

V nekem trenutku mu je osebje na oder prineslo jeklenko s kisikom, nakar se je za kratek čas umaknil za oder. Po krajšem premoru se je slavni pevec vrnil pred zbrane oboževalce ter jim odkrito priznal, da je bil na robu omedlevice. Kljub vidni izčrpanosti je Stewart ohranil dobro razpoloženje, se pošalil z občinstvom in se odločil koncert dokončati sede na stolu.

Na začetku meseca preložil več nastopov

Ta incident je dodatno okrepil zaskrbljenost zaradi zdravstvenega stanja glasbene ikone, ki se v zadnjih tednih med poslovilno turnejo One Last Time sooča z vrsto zdravstvenih težav. Na začetku meseca je bil prisiljen preložiti več nastopov v Las Vegasu, potem ko mu je zdravnik zaradi okrevanja po gripi priporočil strogo mirovanje. Le nekaj dni pozneje je odpovedal še štiri koncerte ter preložil dva nastopa v Nevadi in Kaliforniji.