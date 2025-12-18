Druga zlata rola za Belo se pere na devetdeset (FOTO)

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je filmski priredbi romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika podelila drugo zlato rolo za preseženih 50.000 gledalcev. Ustvarjalce veseli, da film nagovarja gledalce na čustveni ravni in dokazuje, da slovenski filmi pritegnejo široko občinstvo izven ustaljenih žanrskih okvirov.

Priznanje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljuje od leta 2001 za najbolj obiskane slovenske filme.

Avtorica zgodbe Bronja Žakelj poudarja, da si je želela predvsem, da bi film pustil osebno sled pri gledalcih, producent Aleš Pavlin pa verjame, da ima film potencial, da se dolgoročno zasidra v slovenski filmski prostor. Igralska ekipa, med njimi sta Jurij Zrnec in Tjaša Železnik, uspeh razume kot potrditev močne povezanosti ekipe in iskrenega stika z občinstvom, so pri Kreativni bazi zapisali v sporočilu za javnost.

Petelinji zajtrk Marka Naberšnika je osvojil sedem zlatih rol. FOTO: Tvspored-service

Film, ki je svetovno premiero imel avgusta na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Navdihnili so ga resnični dogodki in istoimenski avtobiografski roman avtorice. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

V filmu poleg omenjenih igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

Kot piše na njihovi spletni strani, je nagrada ključni element pri promociji domače filmske produkcije ter njeni konkurenčnosti v slovenskih kinodvoranah. Podelitev zlate role poudarja pomen sistematične podpore slovenskim filmom v domačem kulturnem prostoru, s čimer spodbuja večjo prepoznavnost in zanimanje za slovenske filmske ustvarjalce.

Ustvarjalna ekipa filma prejme zlato rolo na vsakih 25.000 gledalcev. FOTO: Marko Feist

Ustvarjalna ekipa prejme zlato rolo na vsakih 25.000 gledalcev. Med doslej najbolj gledanimi so po navedbah na spletni strani zveze filmi Kajmak in marmelada s štirimi zlatimi rolami, Petelinji zajtrk s sedmimi, Gremo mi po svoje prav tako s sedmimi in Pr' Hostar s šestimi.