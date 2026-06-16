Družina Potrebuješ praznuje: Eva razkrila čudovito novico (VIDEO)

Mlajša hčerka legendarnega člana skupine Čuki Jožeta Potrebuješa, Eva Potrebuješ, je naredila velik korak naprej v svoji glasbeni karieri. Po uspehu pri pesmi Tišlarski pozdrav, ki jo je skupaj s Čuki prepevala kot glavni vokal in s katero je množice navdušila že lani, je zdaj Eva izdala svojo prvo samostojno pesem z naslovom Jaz padam. Pesem se je že razširila na družbenih omrežjih in sproža pozitivne odzive poslušalcev, ki jim je Evino izražanje blizu in čustveno pristno. Mlajša članica družine Potrebuješ, sicer po izobrazbi ekonomistka, vendar z očitno globoko ljubeznijo do glasbe, s svojo novo skladbo dokazuje, da je pripravljena stopiti na oder tudi sama – brez podpore očeta ali znane skupine.

Družinski glasbeni dar in podpora navijačev – Eva ni tuja odrom, saj sta sestri Petra in Eva Potrebuješ pred kratkim gostovali v priljubljenem podkastu ŠOKkast, kjer sta navdušili naše poslušalce s pristnimi zgodbami in ganljivimi trenutki iz svojega življenja ter povezanosti z glasbo in družino, ki ju je oblikovala. Poleg tega je bilo skozi leta opaženo, da sta obe že večkrat stopili na oder s svojim očetom, tudi v živo zapeli in skupaj ustvarjali glasbeno družinsko vzdušje, kar je navduševalo poslušalce po Sloveniji. Oče Jože Potrebuješ, ki velja za enega od ustanovnih članov Čukov in avtor številnih hitov, je ves čas ponosno spremljal glasbeni razvoj obeh hčera, ki ju je glasba spremljala že od otroštva. Zdaj pa je Eva naredila korak naprej – s svojo pesmijo Jaz padam si gradi lastno pot v svetu glasbe in ob tem prejemala številne pohvale za pristnost glasu in interpretacijo.