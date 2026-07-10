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CELOVEČERNI IGRANI FILM

Družinska drama: Konji raziskujejo medgeneracijski prenos nasilja (FOTO)

Začeli snemati celovečerni igrani prvenec režiserja Jerneja Kastelca. Družinska drama o obsojencu, ki je premeščen z zaprtega na odprti oddelek zapora.
Padla je prva klapa igranega celovečerca Konji. FOTOGRAFIJE: Željko Stevanić (Bela Film)

Padla je prva klapa igranega celovečerca Konji. FOTOGRAFIJE: Željko Stevanić (Bela Film)

Film bodo snemali do sredine avgusta.

Film bodo snemali do sredine avgusta.

Kastelec s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let.

Kastelec s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let.

Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo.

Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo.

Padla je prva klapa igranega celovečerca Konji. FOTOGRAFIJE: Željko Stevanić (Bela Film)
Film bodo snemali do sredine avgusta.
Kastelec s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let.
Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo.
STA, I. R.
 10. 7. 2026 | 05:21
3:30
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V zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu so te dni začeli snemati celovečerni igrani film Konji, prvenec scenarista in režiserja Jerneja Kastelca. V družinski drami o obsojencu Miru, ki je premeščen z zaprtega na odprti oddelek zapora, je v glavni vlogi zaigral Nejc Cijan Garlatti. Film bodo snemali do sredine avgusta. Kastelec je povedal, da s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let. »Po mesecih in letih, ko sem bil z zgodbo in filmskimi liki večinoma sam ter prejemal odzive na scenarističnih delavnicah in od prvih sodelavcev, je projekt v zadnjih mesecih vse bolj postajal skupno ustvarjanje. Vsak igralec in vsak član filmske ekipe vanj prinaša svoj pogled, izkušnje in ustvarjalno energijo,« so pri Slovenskem filmskem centru (SFC) njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo, vendar se kmalu izkaže, da je prav odnos z najstniškim sinom zanj največji izziv. Soočenje z njim na površje prikliče boleče spomine na lastno odraščanje in razkrije družinske travme, ki jih nosi v sebi, so vsebino filma povzeli pri SFC. Kot so dodali, film raziskuje medgeneracijski prenos nasilja ter skozi odnos med očetom in sinom razkriva njegove najnežnejše in najtemnejše plati. Je zgodba o dediščini, ki jo podedujemo, in pogumu, potrebnem, da jo poskušamo preseči.

Film bodo snemali do sredine avgusta.
Film bodo snemali do sredine avgusta.
Kastelec s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let.
Kastelec s filmskim projektom Konji živi že več kot pet let.

Ob Cijanu Garlattiju v vidnih vlogah nastopajo Tina Vrbnjak, Jernej Kogovšek, Jurij Drevenšek, Luka Cimprič, Nataša Burger, Vladimir Vlaškalič, Nebojša Pop Tasić, Urban Kuntarič, Gašper Jarni, Maja Gal Štromar, Grega Čušin, Maruša Majer, Klemen Janežič, Vito Weis, Gaber Trseglav, Alenka Kraigher, Gašper Markun in drugi. Svojo prvo filmsko vlogo bosta kot Mirova otroka odigrala trinajstletni Anže Zornada in osemletna Vesna Pernuš.

Zgodba o dediščini

Producentka filma Ida Weiss iz Bela Filma je ob začetku snemanja povedala, da kot producentka »verjame, da film Konji odpira temo, ki je hkrati univerzalna in globoko intimna«. »Prej ali slej se mnogi soočimo z vprašanjem, koliko vedenjskih vzorcev svojih staršev nosimo v sebi in kako jih – pogosto povsem nezavedno – prenašamo na svoje otroke.« »Takšna spoznanja so lahko boleča, vendar verjamem, da prav pripravljenost na ranljivost in spremembo odpira možnost, da ta krog prekinemo,« je dodala.

Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo.
Miro proste konce tedna začne preživljati z odraščajočima sinom in hčerjo.

Direktor filma je Matija Kozamernik, direktor fotografije Andraž Žigart, scenografinja Mateja Medvedić, kostumografinja Nadja Bedjanič in oblikovalka maske Eva Uršič.

Kot so še sporočili s SFC, je Kastelec scenarij za film razvijal na Scenarnici. Leta 2024 je bil projekt izbran za nadaljnji razvoj na mednarodni scenaristični delavnici Midpoint, letos pa predstavljen na koprodukcijskem dogodku Dot.on.the.Map v Limassolu na Cipru, kjer je projekt prejel denarno nagrado grškega filmskega in avdiovizualnega centra EKKOMED. Film nastaja s finančno podporo SFC in Filmskim studiem Viba film.

Zgodba o dediščini, ki jo podedujemo, in pogumu, potrebnem, da jo poskušamo preseči.

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