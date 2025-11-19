Drzna mehiška slikarka v Mariboru (FOTO)

Balet SNG Maribor je postregel s premiero sodobnega pripovednega baleta o strastni, ranljivi in uporniški mehiški slikarki Fridi Kahlo, ki jo je briljantno uprizorila Catarina de Menses, članica ansambla Baleta SNG Maribor. Belgijsko-kolumbijska koreografinja Anabelle Lopez Ochoa je z uprizoritvijo enega najprepoznavnejših likov 20. stoletja, ki je zaslovel šele 20 let po smrti, želela prikazati kontroverzno Frido kot eno izmed njenih slikovitih slik.

Zagotovo gre za eno pomembnejših vlog, če ne že najpomembnejšo, mariborske balerine Catarine de Menses, ki s svojo podobo daje občutek kot da Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón oživi. V vlogi Diega Rivere, Fridinega moža, nastopa Ionut Dinita. Uprizoritev v dveh dejanjih je nastala v koprodukciji z Opero Wroclav.

V predstavi nastopajo še Asami Nakashima (Jelen), Ema Perić (Ptica), Tetiana Svetlična (Kraljica listov), Sytze Jan Luske, Christopher Thompson, Aleks Sušek, Angelo Menolascina, Yuya Omaki, Nuša Urnaut, Mina Radaković, Olesja Hartmann, Tea Bajc, Satomi Netsu, Ines Petek, Hristina Stoycheva, Ivana Borovšak, Naja Kapun, Ela Narat, Greta Hrestak ter Mircea Golescu. Simfoničnemu orkestru SNG Maribor dirigirata Vjekoslav Babić in Rafal Karczmarczyk, umetniška sodelavka je Nancy Meckler, scenografinja in kostumografinja Dieuweke van Reij.

