Duet osem let po smrti: legendarni Oliver Dragojević z novo skladbo (VIDEO)

Te dni poslušalce preseneča legendarni Oliver Dragojević z novo skladbo. Izdali so jo namreč skoraj osem let po njegovi smrti, dalmatinski pevec je umrl julija 2018. Pesem je duet in tako rekoč strela z jasnega za Oliverjeve oboževalce, tisti, ki so mu bili blizu, pa so vedeli, da jo je pripravljal že sam za časa življenja. Ti si moja ljubav je bila skladba, ki jo je že posnel kot demo, ni pa bila dokončana. Načrtovana je bila kot duet Oliverja z njegovim mlajšim kolegom Markom Toljo, ki je bil nad idejo več kot navdušen. Dueta kljub temu nista posnela. »Usoda nama je to preprečila, saj se je Oliver vmes poslovil. Vedno sem si govoril: Dobro, ni pomembno. Imaš veliko lepih skupnih nastopov, in to je najlepši spomin,« pravi Tolja.

Potem pa se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče in kar je prijetno presenetilo tudi njega. »Potem pa ti življenje po toliko letih pošlje pesem Vinka Barčota, na kateri je posnet Oliverjev glas. In tako se je rodila ideja o duetu,« doda.

Potem pa ti življenje po toliko letih pošlje pesem ...

Družina zadovoljna

Kljub velikemu navdušenju nad priložnostjo, ki se mu je ponudila, je Tolja sprva okleval. »Dolgo sem se spraševal, ali res to delamo. Kljub temu sva se z Antejem Gelo odločila poskusiti. Naj bo to še ena najina posvetitev Oliverju in vsemu, kar smo skupaj doživeli. Ustvaril je čudovit nov aranžma, vse smo posneli in dali Oliverjevi družini v poslušanje. Na moje veliko veselje so to sprejeli z vsem srcem, saj so vedeli, kako rada sva se imela z Oliverjem. Še vedno ne morem verjeti, da se je ta duet res zgodil, in velika zahvala gre vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Predvsem pa seveda Oliverju, ki me je, ne da bi sploh vedel, naučil vsega, kar danes znam o petju,« razlaga Tolja.

31. julija 2018 so se od Oliverja Dragojevića poslovili številni oboževalci in kolegi. Foto: Zvonimir Barisin/CROPIX

Skladba ima tudi videopodobo. Večkrat nagrajeni gledališki režiser Roman Nikolić je skozi tri generacije čustveno upodobil različne plati ljubezni, pogrešanja in hrepenenja. Videospot prinaša posebno igralsko dimenzijo, impresivno igralsko zasedbo sestavljajo Helena Buljan, Dušan Gojić, Frano Mašković, Anita Matić Delić, Mirej Stanić, Mare Šimić in Dorian Vicić.