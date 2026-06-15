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Dunja Vrhovnik odpira novo glasbeno poglavje: prvič z avtorskim bendom

Njene skladbe bodo v kratkem prvič zaživele v polni koncertni zasedbi in v novi zvočni podobi.
Dunja Vrhovnik. FOTO: Press

Dunja Vrhovnik. FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

FOTO: Press

Dunja Vrhovnik. FOTO: Press
FOTO: Press
FOTO: Press
N. Č.
 15. 6. 2026 | 15:17
2:53
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Iz Koroške prihaja ustvarjalka, ki svojo glasbeno pot gradi tiho, predano in z jasno umetniško vizijo. Dunja Vrhovnik, kitaristka, pevka, avtorica, tekstopistka, aranžerka in glasbena producentka, bo jeseni naredila pomemben korak naprej. 10. oktobra bo v Kulturnem domu Slovenj Gradec prvič nastopila s samostojnim avtorskim koncertom in bendom. Njene skladbe bodo tako prvič zaživele v polni koncertni zasedbi in v novi zvočni podobi.

Širša javnost jo je spoznala leta 2018, ko je nastopila v oddaji Slovenija ima talent. V letih, ki so sledila, je sodelovala v številnih televizijskih oddajah in dobrodelnih projektih, med drugim na Miklavževem koncertu Televizije Slovenija ter v oddaji Nedeljsko popoldne, kjer je pripravila akustični remiks pesmi Adija Smolarja.

V času epidemije je samoiniciativno obiskovala domove starejših po Sloveniji in s pesmijo med ljudi prinašala toplino, upanje in občutek bližine. Pred kratkim je ustvarila tudi poseben projekt: z vsemi koroškimi osnovnimi šolami je posnela videospot za pesem Srečo treba je deliti.

FOTO: Press
FOTO: Press

Pesmi bodo prvič zadihale s skupino

Dunja Vrhovnik svoje glasbe ne gradi na hitri prepoznavnosti, temveč na postopnem razvoju, avtorski iskrenosti in skrbno oblikovani produkciji. Po letih akustičnih nastopov in intimnejših izvedb zdaj stopa v novo koncertno poglavje.

S skupino njena glasba dobiva več širine, energije in dinamike. Obiskovalci bodo njene avtorske skladbe lahko slišali v podobi, v kakršni jih doslej še niso.

»Ta koncert mi pomeni veliko predvsem zato, ker sem dolgo svoje pesmi ustvarjala skozi produkcijo tiho, a vztrajno. Zdaj imam občutek, da so pripravljene zadihati na glas z energijo, ki jo lahko ustvari le bend. In lepo mi je, da se to prvič zgodi prav doma,« pravi Dunja Vrhovnik.

FOTO: Press
FOTO: Press

Na odru z vrhunskimi glasbeniki

Za koncert je oblikovala spremljevalno zasedbo glasbenikov, s katerimi pripravlja večer avtorske glasbe, koncertne energije, iskrenih zgodb in čustvenih trenutkov. Na odru bo Dunja Vrhovnik nastopila s kitaro in vokalom, ob njej pa bodo Uroš Medved na bas kitari, Miha Kadiš na bobnih, Anika Kolar na tolkalih, David Breznik na električni kitari in Aljoša Vrhovnik na klaviaturah. Za spremljevalne vokale bosta poskrbeli Katarina Gornjak Špegel in Kristina Ogorevc.

Koncert bo občinstvu ponudil vpogled v ustvarjalni svet Dunje Vrhovnik in predstavil njen glasbeni izraz v najbolj celoviti, dinamični in koncertno izoblikovani podobi doslej. 

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