Dunjo spodbudil, naj stopi na veliki oder: brez njega ji ne bi uspelo

Na Festival Pivo in cvetje Laško je koroško glasbenico Dunjo Vrhovnik popeljal projekt Laško Glasbeni poligon, ki so ga letos prvič pripravili Pivovarna Laško Union, Radio 1 in ambasador projekta Dejan Dogaja. Namen projekta je slovenskim glasbenikom omogočiti nastop na enem največjih domačih odrov ter jim odpreti vrata v svet profesionalne glasbe.

Čeprav je festival že za nami, Dunja še vedno zbira vtise. Na družbenih omrežjih se je posebej zahvalila Dejanu, za katerega pravi, da ji je dal pogum za prijavo. »Pred nekaj meseci sva se srečala in takrat sem prvič slišala za projekt. Temu sprva nisem namenila posebne pozornosti. Ravno sem sestavila spremljevalni band, prvih vaj sploh še nismo imeli, zato si o takšnem izzivu nisem niti upala sanjati. Potem pa mi je Dejan, vedno nasmejan in dobre volje, rekel: 'Dunja, daj, prijavi se.' Odgovorila sem mu, da si ne upam in da bom morda poskusila drugo leto. Nato pa mi je rekel nekaj, kar mi je dalo misliti: 'A ti veš, da si po mojem mnenju boljša od marsikatere pevke, ki je danes precej bolj prepoznavna? Vedno te z veseljem poslušam, ko izdaš kaj novega. Noro energijo imaš. Marsikatera se lahko skrije.'«

S svojim bandom je nastopila na največjem odru v Laškem.

Čeprav je še vedno dvomila, saj je bila šele na začetku novega glasbenega poglavja, je doma premlevala njegove besede in se na koncu, ne da bi komu povedala, prijavila na razpis. »Zmagali smo in za nagrado sem stopila na največji oder v Laškem. Če Dejan takrat v meni ne bi prepoznal nečesa, kar je vredno slišati, nas verjetno nikoli ne bi prijavila,« je zapisala.