Dupljaki praznovali četrt stoletja (FOTO)

V športni dvorani v Kočevju je bil nepozaben koncert ob 25-letnici delovanja skupine Dupljak, ki je s svojim jubilejnim glasbenim večerom ponovno dokazala, da glasba resnično povezuje. »Dogodek, ki je potekal pod geslom Pesmi, ki povezujejo, je bil poln dobre energije, prijateljstva in srčnosti. Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili dvorano ter z aplavzi in nasmehi soustvarili čaroben večer, ki bo vsem udeleženim ostal v lepem spominu. Vsi, ki so prišli, so s svojo prisotnostjo dokazali, da glasba resnično povezuje, skupaj smo ustvarili praznik prijateljstva, sodelovanja in veselja, ki bo vsem nam ostal v lepem spominu še mnogo let. In vsem se za ta nepozabni, posebni večer iskreno zahvaljujemo, saj je čisto vsak v dvorani dodal kamenček v mozaik naše zgodbe,« je ganjen po koncertu dejal Marjan Lisac, ustanovni član skupine. Kadrovsko se je sicer skupina Dupljak v zadnjem času nekoliko spremenila, saj je ob Marjanu le še en ustanovni član, in sicer Aleš Marolt, novi člani skupine od letošnjega leta pa so Milan Strnad, Mateja Strnad in Aleš Breznikar.

Nika Janež, Mateja Strnad, Maja Mišmaš in Marjan Lisac

Niso bili sami

Marsikdo še danes meni, da je ime skupine, Dupljak, posrečeno; kot nam je povedal Lisac, veliko časa za razmišljanje o imenu ob ustanovitvi niso imeli. »Pred dejstvo nas je postavil kantavtor Roman Zupančič, za katerega smo pri dveh pesmih za njegovo zgoščenko posneli spremljevalne vokale. Ker ni bilo prostora, da bi napisal nanjo imena vsakega posebej, nas je postavil pred dejstvo, da poiščemo primerno ime. Imeli smo tri predloge, ki smo jih točkovali, in dupljak, ki je pravzaprav dvolitrski bokal ali štefan vina, je dobil največ glasov. Lahko pa bi bili škrljaki (klobuki) ali postole (čevlji),« nam je razložil Lisac.

Na koncertu so izvedli veliko že znanih skladb, med njimi uspešnico Na riti imaš piko, ki je ena njihovih najbolj prepoznavnih in priljubljenih. »Verjetno zato, ker je enostavna, hudomušna in gre hitro v uho. Ko smo gostovali na Češkem, je v češčini zvenela takole: Na zadku máš tečku, a jak velikou, bez teček, totiž, neřekli by mu zadeček. Na turneji po Srbiji smo peli Na guzi imaš tačku. Pesem je zažigala povsod in je še danes velik hit. Pred leti smo jo zato posneli tudi v remix turbo verziji,« nam je razložil Lisac.

Z Dupljaki so zapele članice ženske klape Vejanke.

Dupljaki na koncertu niso bili sami, ob njih so bili gostje, domačini Prifarski muzikanti, pa tudi Ženska klapa Vejanke, mažorete iz Radeč so zaplesale, pridružili so se jim še nekdanji člani Matija Krkovič - Tiče, Maja Mišmaš, Tina Južnič, Josip Tomac, Alen Klarič, Sašo Križ, Nika Janež in drugi. Koncert je s svojo toplino in sproščenostjo povezovala Tadeja Rozman, za njegov potek je poskrbela ekipa Festivali SI.IN. Večer je imel tudi dobrodelno noto, saj so obiskovalci s prostovoljnimi prispevki za Jakovo zdravljenje namenili 1980 evrov. »Skratka, ta naš praznični večer je uspel in dokazali smo, da lahko s pozitivno energijo ustvarimo čudeže,« je sklenil Lisac.