Dupljaki so se poklonili Prešernu

Na Prešernov dan je novo skladbo, že drugo letos, med poslušalce poslala priznana skupina Dupljak iz Kostela. »Skladbo z naslovom Pod oknom smo izdali na kulturni praznik v znak spoštovanja do slovenske besede, glasbe in ustvarjalnosti. Hkrati smo se z njo poklonili našemu največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, ki je avtor besedila. Pesem iz slovenske kulturne zakladnice smo v sodobni preobleki poslali med poslušalce vseh generacij. Gre za spevno narodnozabavno skladbo z močno zgodbo,« pravi Marjan Lisac, vodja skupine Dupljak, ki je pred natanko letom dni v nekoliko prenovljeni zasedbi ponovno zaživela na glasbeni sceni. Ob Liscu so člani skupine basist, klaviaturist, kitarist in tolkalist Aleš Breznikar, bisernico in kitaro igra ustanovni član skupine Aleš Marolt, diatonično harmoniko, klaviature in bas Milan Strnad, pevka pa je Mateja Strnad. Ob Liscu in Maroltu, ki sta iz Kostela, so kar trije novi člani skupine Radečani.

Besedilo Franceta Prešerna Pod oknom je uglasbil Jože Umek, pri aranžmaju je z Umekom sodeloval še en priznani glasbenik Miha Gorše, v narodnozabavni preobleki so Dupljaki pesem posneli pri priznanem studijskem mojstru Tadeju Miheliču. Kot je v navadi, je pesem dobila tudi videopodobo. Posneli so jo na gradu Kostel, za gostoljubje v Babičini kuhinji so poskrbele članice Društva kmečkih žena Nežica, vlogo babice je odigrala Ivanka Lisac.

Zvesti ljudskemu izročilu​

Dupljaki so januarja posneli svojo prvo skladbo v prenovljeni zasedbi z naslovom Preljuba mi soseda. Kot pravi Lisac, jih je prevzela nova ustvarjalna energija, s katero želijo nadaljevati in razvijati svojo glasbeno pot v prihodnjih letih.

»Skladba Preljuba mi soseda spada v narodnozabavno oziroma ljudsko zvrst in temelji na hudomušni zgodbi ter spevni melodiji, ki poslušalcu hitro ostane v ušesu. Čeprav ostajamo zvesti ljudskemu izročilu in prepoznavnim elementom domače glasbe, smo vanjo vnesli tudi svežo sodobno produkcijo, s katero se Dupljaki umeščamo v današnji glasbeni prostor,« pravi Marjan Lisac, ki meni, da so dodana vrednost skladbe njena lahkotnost, igrivost in jasna pripovedna linija, s čimer ustvarjajo glasbo, s katero povezujejo preteklost in sedanjost, hkrati pa ostajajo zvesti prepoznavnemu domačemu, pa tudi tamburaškemu zvenu. Lastne avtorske skladbe in priredbe ljudskih pesmi bodo ustvarjali še naprej, zagotovo pa se bodo na repertoarju znašle tudi zimzelene melodije in priredbe slovenskih in tujih pop-rock skladb.

Skladbo so izdali na kulturni praznik. FOTO: Arhiv skupine

Marjan Lisac je vodja skupine Dupljak. FOTO: Arhiv skupine

Pevka je Mateja Strnad. FOTO: Arhiv skupine