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ANIMIRANI FILM

Eddie Murphy se vrača: oslu glavna vloga, Shreku nova generacija

Peti del priljubljene franšize o zelenem ogru prihaja v kinematografih prihodnje poletje.
Nabriti osel se je prikupil Murphyju in gledalcem. FOTO: Promocijski Material

Nabriti osel se je prikupil Murphyju in gledalcem. FOTO: Promocijski Material

Princeso Fiono je glasovno upodobila Cameron Diaz. FOTO: Promocijski Material

Princeso Fiono je glasovno upodobila Cameron Diaz. FOTO: Promocijski Material

Zeleni oger Shrek in druščina imajo veliko oboževalcev. FOTO: Promocijski Material

Zeleni oger Shrek in druščina imajo veliko oboževalcev. FOTO: Promocijski Material

Eddie Murphy FOTO: Daniel Cole/Reuters

Eddie Murphy FOTO: Daniel Cole/Reuters

Nabriti osel se je prikupil Murphyju in gledalcem. FOTO: Promocijski Material
Princeso Fiono je glasovno upodobila Cameron Diaz. FOTO: Promocijski Material
Zeleni oger Shrek in druščina imajo veliko oboževalcev. FOTO: Promocijski Material
Eddie Murphy FOTO: Daniel Cole/Reuters
STA, I. R.
 3. 7. 2026 | 10:15
2:47
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Ljubitelji animiranih filmov Shrek se lahko veselijo izpeljanke filma, posvečene priljubljenemu liku oslička. Zgovornemu osličku bo v animiranem filmu Donkey znova posodil glas zvezdniški komik Eddie Murphy. Režijo bo prevzel ameriški režiser Charlie Bean. Zabavna animirana komedija naj bi na velika platna prišla leta 2028. Za film bosta po pisanju nemške tiskovne agencije dpa moči združila Universal Pictures in DreamWorks. Murphy je že v intervjujih namignil, da naj bi lik oslička dobil samostojen film. V seriji animiranih filmov Shrek je zgovorni osliček zvest spremljevalec zelenega ogra Shreka. Nastopal je v vseh štirih filmih med letoma 2001 in 2010. Glasove so glavnim likom posodili še Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (princesa Fiona) in Antonio Banderas (Obuti maček).

Franšiza Shreka, ki se je začela leta 2001, obsega štiri samostojne celovečerne filme in dva stranska.

Donkey ne bo prvi spin-off serije Shrek. Leta 2011 je nastal film Obuti maček z Antoniom Banderasom, sledil pa mu je še film Obuti maček: Zadnja želja iz leta 2022. A oboževalci likov iz filma Shrek bodo na svoj račun prišli že pred načrtovano kinematografsko premiero filma Donkey. DreamWorks je namreč za junij 2027 napovedal še peti film o Shreku. Studio DreamWorks Animation je po prvotnih načrtih peti del priljubljene franšize prvotno napovedal za leto 2026, a je nato datum premiere uradno zamaknil za eno leto. Poleg že preizkušenih zvezdniških glasov se je zasedbi pridružila Zendaya, ki bo posodila glas najstniški hčerki Shreka in princese Fione. Njenima bratoma (Fergus in Farkl) bosta glasove posodila Marcello Hernandez in Skyler Gisondo.

2028. naj bi v kinematografe prišel film o osličku.

Vsebina filma Shrek 5 je še vedno zavita v tančico skrivnosti, vendar kratki napovedniki in zanesljive informacije iz zakulisja razkrivajo glavne usmeritve zgodbe. Shrek 5 se bo vsebinsko osredotočil na generacijski spor med Shrekom in njegovimi odraslimi potomci, ki se odpravijo na vratolomno pustolovščino v veliko mesto. Ker so se v prejšnjih delih otroci šele rodili, peti del prinaša velik časovni skok. Zgodba bo menda ostra satira današnje družbe. Ustvarjalci bodo skozi pravljični svet preizpraševali družbena omrežja, spletne vplivneže in tehnološki napredek, s katerim se Shrek nikakor ne zna spoprijeti.

Eddie Murphy FOTO: Daniel Cole/Reuters
Eddie Murphy FOTO: Daniel Cole/Reuters

Princeso Fiono je glasovno upodobila Cameron Diaz. FOTO: Promocijski Material
Princeso Fiono je glasovno upodobila Cameron Diaz. FOTO: Promocijski Material

Zeleni oger Shrek in druščina imajo veliko oboževalcev. FOTO: Promocijski Material
Zeleni oger Shrek in druščina imajo veliko oboževalcev. FOTO: Promocijski Material

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