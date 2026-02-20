Eden najbolj vročih glasbenikov Bad Bunny bo nastopil v filmu o Portoriku

Po zmagoslavju na podelitvi grammyjev in po triumfalnem nastopu med polčasom Super Bowla, finalom lige ameriškega nogometa NFL, se portoriška megazvezda Bad Bunny pripravlja na novo veliko vlogo. Po poročanju AFP bo prevzel glavno vlogo v zvezdniški filmski produkciji Porto Rico, ki ga bo režiral z grammyjem nagrajeni raper Rene Perez Joglar - Residente. Film opisujejo kot preplet karibskega vesterna in zgodovinske drame o otoku, ki je za oba umetnika dom. V filmu bodo nastopili tudi Viggo Mortensen, Javier Bardem in Edward Norton, producent pa bo oskarjevec Alejandro Gonzalez Inarritu.

Zgodba Belega orla

Predstavili bodo zgodbo revolucionarja Joseja Maldonada Romana, znanega kot Beli orel (Aguila Blanca), ki se je v poznem 19. stoletju boril proti kolonializmu. »Da bi ustvaril film o svoji državi, sanjam že od otroštva,« je dejal Residente. »Resnična zgodovina Portorika je bila vedno polna polemik. Ta film je potrditev naše identitete – povedana s strastjo in iskrenostjo, ki si jo naša zgodovina zasluži.« Raper in ustanovitelj skupine Calle 13 je ob napovedi projekta na družbenih omrežjih objavil niz zgodovinskih fotografij in se zahvalil ekipi, ki sodeluje pri filmu, s poudarkom na Bad Bunnyju.

Enaintridesetletni izvajalec reggaetona trenutno niza uspeh za uspehom. V začetku februarja je osvojil tri grammyje za svoj album DeBI Tirar Mas Fotos, ta je postal album leta – prvič v zgodovini je ta naslov pripadel projektu, ki je v celoti v španščini. Teden dni pozneje je nastopil na Super Bowlu, kjer je med polčasom pripravil najbolj gledano glasbeno točko na svetu z več kot 120 milijoni gledalcev. Na odru je slavil glasbo, barve, okuse in tradicijo Portorika. Čeprav so mnogi nastop pospremili z navdušenjem, je predsednik Donald Trump pripomnil, da ni razumel, kaj poje, ker je bilo v španščini. Mnogi republikanci so bili zaradi nastopa jezni in so pripravili celo alternativni domoljubni nastop s Kidom Rockom in izvajalci country glasbe.

Bad Bunny s pravim imenom Benito Antonio Martinez Ocasio se je sicer že preizkusil na filmskem platnu z manjšimi vlogami v filmih Bullet Train z Bradom Pittom in Caught Stealing z Austinom Butlerjem. A Porto Rico bo nova prelomnica v karieri enega najbolj priljubljenih izvajalcev na svetu. Residente, ki deluje tudi kot igralec in producent, je dejal, da je za svoj režijski prvenec iskal nekoga, »ki čuti Portoriko tako globoko kot jaz in je nanj tako ponosen, ko zapoje našo pravo himno«. Edward Norton, ki je pri projektu prav tako producent, je po poročanju AFP poudaril potencial naveze Residente–Bad Bunny. »Vsi vedo, kakšen mojster ritma in jezika je Rene. Zdaj bodo videli še, kakšen vizualni vizionar je,« je dejal Norton, ki se je nedavno pojavil v filmu Olivie Wilde The Invite, premierno predstavljenem na festivalu Sundance. »Združiti njega in Bad Bunnyja, da povesta resnično zgodbo o koreninah Portorika, bo kot iskra, ki najde palico dinamita,« je bil slikovit zvezdnik.

